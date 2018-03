Las FFAA de Brasil cobran un protagonismo de nuevo cuño en la era Temer

La intervención militarizada en Río de Janeiro y la designación de un militar como ministro de Defensa por primera vez desde el fin de la dictadura son decisiones que el politólogo argentino Amilcar Salas Oroño evalúa como "muy preocupantes" porque "Temer da a las Fuerzas Armadas un rol para el que no están preparadas".

Salas Oroño resaltó que "una intervención federal a un distrito provincial, no se había hecho desde la sanción de la Constitución de 1988", pero subrayó que en este caso, "no es la misma forma de la aparición de los militares".

"Los militares de alguna forma, y esto no los exceptúa de los juicios en otros órdenes de verdad histórica, participaron de un proyecto de nación. Acá están llamándose a una cuestión específica que es la seguridad pública, algo para lo que no están para nada acostumbrados, ni formados", afirmó.

Por otra parte, resaltó que la situación de Río de Janeiro en materia de seguridad "no era la más preocupante" de todo el país, con lo cual analizó otras variantes de explicación para este movimiento. Una de ellas es la "volatilidad electoral" de este distrito. Pero además, "también se puede ver como una movida para reordenar las fichas del PMDB".

"Puede ser un intento de asegurar que el partido no termine de implosionar del todo, porque cuando esta gente se vaya tiene que haber algunos parlamentarios que les contengan vaya a saber qué juicios históricos que habrá que hacerles con mucha seguridad", enfatizó.

Lea más: Sociedad civil de Brasil, preocupada por control militar de seguridad pública

El analista abordó además la reacción popular y de los medios, y se refirió a la candidatura del expresidente Lula da Silva, quien ahora va acompañado por figuras de otros partidos de izquierda, que "empujan a la propia candidatura de Lula, porque abren el espacio político que vuelve a adquirir cierto espaldarazo en la sociedad".

Puidgemont renuncia a presidir Cataluña

'Voces del Mundo' entrevistó además a la periodista Florencia Ragucci para analizar la actualidad catalana tras la renuncia de Carles Puigdemont a presidir la Generalitat y su respaldo a Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya, para que sea el candidato a la presidencia. "Esto no deja de ser complicado ya que Jordi Sánchez está en prisión y no se sabe si el juez lo va a dar permiso para acudir a la sesión de investidura", resaltó Ragucci. En cuanto al sentir popular, explicó que "la gente está bastante decepcionada en general porque la situación está estancada, nadie ha cumplido lo que ha prometido".

"Los independentistas reclaman que se siga con la hoja de ruta que se prometió y los no independentistas que se desbloquee la situación, se elija un presidente efectivo y haya gobierno en Cataluña otra vez", afirmó.

Sobre el estado de aplicación del artículo 155 de la Constitución con el cual se interviene a Cataluña desde el gobierno central, destacó que debía cortarse su efecto en cuanto "hubiera un gobierno legítimo", según lo establecido, pero "legítimo empieza a ser relativo, ya que según Rajoy, Jordi Sánchez no lo sería, porque tiene causas abiertas con la justicia".

Además: Puigdemont: España trata a los independentistas "como el peor de los delincuentes"

En este programa se analizó además el rol de la DEA (Drug Enforcement Administration) de EEUU en América Latina y su papel en la nueva doctrina de seguridad que se empieza a aplicar en la región.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Yolanda Machado.