¿El futuro será como lo pinta Black Mirror?

El filósofo Esteben Ierardo, autor del libro "Sociedad Pantalla. Black Mirror y la tecnodependencia", dijo a 'Voces del Mundo' que una de las series de mayor popularidad en la plataforma Netflix "no necesariamente expresa una visión tecnofóbica, pero nos alerta y nos pone en una postura critica acerca de la tecnología actual."

Egresado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos libros y trabajos sobre arte, tecnología, mitos y ensayos culturales, Ierardo señaló que "lamentablemente la serie puede mostrarnos un mundo futuro posible, porque la importancia de los procesos tecnológicos y su impacto en la vida cotidiana, no la hace como una cuestión de interpretación, sino de descripción", en aspectos como la robótica, la realidad virtual, el mundo digitalizado, las armas, el control estatal y el manejo de las redes y las massmedia, entre otros aspectos que se han visto en los distintos capítulos y temporadas de la serie, de origen británico.

Aunque subrayó que "no hay que olvidarse que hay una parte de la sociedad que no accede a tecnologías, ni siquiera a recursos básicos", quienes sí lo hacen corren el riesgo de la tecnodependencia y de insumos donde se valora "cuantitavamente" a los seres humanos (como los "likes" de Facebook y otras redes sociales) y no sus cualidades.

Habló también de cómo la humanidad, y las artes pasaron de pensamiento utópicos positivos o distopías, como las que muestra Black Mirror en su variante tecno.

"Las nuevas tecnológicas nos muestran una realidad ambivalente, luminosa por un lado (los avances de la medicina, por ejemplo) y por otro, oscuro. Queda en nuestro discernimiento crítico tomar una postura personal al respecto. En todo caso, frente a tomar una postura anti tecnología o, en la otra vereda, hacer una celebración un tanto ingenua como una cuestión utópica, deberíamos evitar las posturas maniqueas que exageran la balanza en un lado o en el otro".

"Black Mirror — dijo — lo que propone no es rehacer las utopías, sino abrazar, desde una postura realista, los riesgos de una distopía que promete radicalizar los males presentes. Es una visión oscura, y es esa visión la que impregna un espíritu critico y un llamado de alerta".

También criticó el sistema actual al indicar que "hay una tendencia del capitalismo a encerrarnos a nosotros dentro de un mundo unidimensional que nos condiciona a consumir (…) El trasfondo de esto es un poco como la cristalización de la estructura cuantificadora de una vida capitalista donde el centro es el rendimiento, la productividad, el tiempo es oro. Esa cuantificación de nuestra vida productiva, capitalista, de la que somos parte, en la ficción son exagerados, en una sociedad futurista que parece muy cercana y donde el propósito es acumular una cantidad de aprobación y de estrellas, más que compartir cualidades de los seres humanos".

Los planes del Comando Sur

Por su parte, la conductora del programa, Telma Luzzani, viajó a la ciudad de Chapadmalal, al sur de la provincia de Buenos Aires, para dar una conferencia sobre "seguridad hemisférica" en la visión estadounidense, y contó en el programa una síntesis de ella, en la cual hizo eje en documentos recientes del Departamento de Estado sobre "una proyección a diez años que plantean los estrategas de EEUU sobre defensa, doctrina nuclear y los planes del Comando Sur".

Tras repasar una reciente cumbre de líderes en Munich, Alemania, sobre seguridad global según los países de Occidente, comentó la nueva estrategia de EEUU para América Latina, en donde enfoca una rivalidad con China y con Rusia, frente a lo cual, "salvo Uruguay, Cuba y Venezuela, no se han expresado críticas, pero en realidad, como ya propuso en su reciente gira regional el secretario de Estado Rex Tillerson, lo que asoma es un reflotar de la doctrina Monroe. En el documento, la estrategia del Comando Sur 2018 también subraya que América del Sur y el Caribe son estratégicos para el futuro de EEUU, para nuestra estabilidad, prosperidad y seguridad".

Dijo que si "(el expresidente Barack) Obama usó más la zanahoria que el garrote, ahora con la doctrina Trump el cambio es muy agresivo, porque habilita de una manera clara la militarización, que antes también estaba flotando en el ambiente, había bases en Colombia, pero que ahora es algo desembozado" y tiene como un primer objetivo a Venezuela y otro a más largo plazo, los recursos naturales de la región.

© Sputnik/ Вадим Савицкий Ministro de Defensa venezolano asiste al Centenario del Ejército Rojo en Rusia

En 'Voces del Mundo' también se informó sobre el trascendido de que EEUU adelantará al próximo mes de mayo (cuando se cumplan 70 años de la fundación del Estado de Israel) la mudanza de su Embajada a Jerusalén , lo que recrudeció un generalizado repudio del pueblo y la dirigencia palestinos; sobre el pedido de la OEA a Venezuela para que postergue las presidenciales de abril, algo rechazado por el gobierno, del cual autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente y del Consejo Nacional Electoral ratificaron la fecha del 22 de abril, y finalmente sobre los festejos , en Rusia, de los 100 años de la creación del Ejército Rojo.

