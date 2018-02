Empieza un período muy difícil para Lenín Moreno

El especialista Amauri Chamorro analizó el resultado del referéndum en Ecuador. Según él, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, "no tiene apoyo popular" y quedó como rehén de los medios y de la derecha que lo apoyaron en la consulta. En cuanto Rafael Correa consideró que, a pesar de haber perdido, no está muerto políticamente.

Según Chamorro el resultado de la denominada consulta popular hay que leerlo en dos claves. Por un lado, "la campaña per se, los recursos disponibles, espacios en los medios, etc" y por el otro, el resultado, respecto al cual destacó que "no siempre una victoria electoral es una victoria política".

"La campaña de Correa fue apenas con un camión y un micrófono recorriendo el país", afirmó y aseguró que hubo "un amplio boicot a la publicidad del NO", y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "frenó recursos" para el lado encabezado por el expresidente Rafael Correa.

© REUTERS/ Daniel Tapia Moreno gana consulta popular en Ecuador y quita a Rafael Correa posibilidad de reelegirse

En este sentido destacó que el resultado es "excepcional", en tanto que "el gobierno actuó con una amplia base de recursos, no sólo del CNE, sino recursos dudosos", provenientes de movimientos que antes no existían.

Consideró asimismo, que Ecuador no está entrando en una era post-correísta, ya que si Correa "decidiera lanzarse a presidente, ganaría en primera vuelta" y opinó que "Lenín Moreno es la representación más dura del neoliberalismo".

Sobre el movimiento Alianza País, consideró que "el núcleo duro de la falencia política" que llevó a esta situación fue "la falta de un debate más profundo y de más radicalización en el sentido de entender el momento histórico". "Un gobierno progresista no puede gobernar con la derecha", apuntó.

Lea más: Rafael Correa no se postulará "por lo pronto" a otro cargo público en Ecuador

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además al politólogo costarricense, Felipe Alpízar Rodríguez, sobre las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero en su país. La segunda vuelta será para el 1 de abril, entre el predicador evangélico Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional (RN) y el candidato del partido oficialista, Partido de Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado.

© AFP 2018/ Mayela Lopez Elecciones en América Latina 2018: Costa Rica entre la apatía, la indecisión y el balotaje

Alpízar Rodríguez explicó que ante el fallo del 9 de enero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instando a Costa Rica a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Alvarado de RN, tuvo una "reacción visceral" y se produjo en el país "una cruzada conservadora en términos religiosos" que hace que el pase "del margen de error a liderar las encuestas" a menos de un mes de las elecciones.

Por otra parte, marcó como hecho "significativo" que se ve un "quiebre del sistema bipartidista", lo cual representa un "golpe fuerte, pero no necesariamente mortal para los partidos tradicionales, porque sí cuentan con representación importante en el congreso que se inaugurará en mayo".

Asimismo, señaló que "se podría estar cuajando una alianza entre el Partido de Liberación Nacional, Restauración Nacional y Partido de Unidad Social Cristiana", pero aún no está claro "si es por ideología o para colocarse en el gobierno".

Lea también: El papa Francisco y Erdogan debaten el estatus de Jerusalén

En el programa se informó además sobre la gira del Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, por varios países de América Latina, así como las respuestas de Cuba, Rusia y China ante varias de sus declaraciones. Se comentó la noticia de que el Papa Francisco recibió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y se recordó el 47 aniversario de la fundación del Frente Amplio de Uruguay.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Yolanda Machado y Ariadna Dacil Lanza.