Temen una persecución injusta contra Correa después del referéndum

"Desde el cambio de gobierno hubo un viraje a la derecha en la política de Ecuador. Lo decimos con dolor porque el presidente Lenin Moreno llegó al poder cobijado por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Después del referéndum tenemos que buscar explicaciones para nosotros mismos y reflexionar cómo fue posible que de nuestras propias entrañas haya brotado la contrarrevolución", dijo la lidereza ecuatoriana.

Sobre las irregularidades del referéndum del 4 de febrero, la expresidenta de la Asamblea Nacional comentó que Correa se reunió con representantes de Unasur y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para explicar que existe una ruptura del orden constitucional: "Se llamó a una consulta popular sin pasar por la Corte Constitucional. Dejamos asentado el rompimiento del estado de derecho".

En cuanto a la comparecencia del expresidente ante la Justicia, Rivadeneira aseguró que "Correa fue convocado para el día después del referéndum por la causa Petrochina, una investigación sobre aparentes irregularidades en la venta de petróleo a empresas de ese país, pero sobre las que el expresidente ya dio sus explicaciones".

En 'Voces del Mundo' también se entrevistó a la presidenta de la mayor organización de izquierda de Sudamérica, el Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann, quien se refirió a la situación de Luis Inacio Lula da Silva , luego de que el Tribunal Federal Regional 4 ratificara la condena impuesta en primera instancia por el Juez Sergio Moro: "La postulación de Lula se va a resolver el 15 de agosto cuando los partidos políticos registren a sus candidatos, a partir de ahí puede haber embargo o cuestionamientos, pero antes no", dijo Hoffmann. Nosotros tenemos varios recursos para presentar ante la Justicia, tanto de mérito, como de proceso formal, porque no se observó el debido proceso legal."

Si se ve frustrada la candidatura de Lula, quien hasta el momento encabeza todas las encuestas preelectorales, Hoffman señaló: "No hay un candidato alternativo porque nosotros consideramos que Lula es inocente y no sería correcto desde el punto de vista partidario articular otra candidatura, sabiendo que el mayor líder de la política brasilera es inocente. Nosotros tenemos el deber como partido de luchar para garantizar su candidatura. Lula no es candidato solo del PT sino de la mayoría del pueblo brasilero".

Según ella, "hay una disputa de las clases sociales en Brasil. Aun reconociendo que los ricos ganaron durante el gobierno del PT, los pobres ganaron mucho más, por eso no soportan tener que compartir, ni las políticas sociales. Hay un malestar muy grande entre la clase media y alta, la clase dominante pensó que podía ir más allá. Hoffmann se refirió también a la política de privatizaciones del actual gobierno.

En el programa se informó a su vez sobre la gira del Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, por América Latina en busca de adhesiones para presionar al gobierno de Venezuela. Tillerson admitió que Washington busca derribar al gobierno de Nicolás Maduro y fantaseó con la posibilidad de que haya un golpe de Estado hecho por los militares Venezolanos. Vladimiro Padrino, jefe de la Fuerzas Armadas Venezolanas le respondió con dureza. Se comentó también el pedido perdón que 60 militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, realizaron al presidente electo Sebastián Piñera, y, por otra parte, el nombramiento de Maduro como candidato para las elecciones presidenciales por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Yolanda Machado y Ariadna Dacil Lanza.