Confirmaron la condena de Lula a pesar de no existir pruebas contundentes

En medio de una jornada de movilizaciones, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la condena que pesa sobre el expresidente Inacio Lula Da Silva por supuestos hechos de corrupción y lavado de dinero y aumentó la pena de 9 a 12 años.

"Esta decisión es frustrante pero no es tan sorprendente ya que dos de los tres miembros del tribunal son muy cercanos al Juez Sergio Moro y todo hacía suponer que iban a reconfirmar el fallo de primera instancia, y en cuanto al aumento de las condenas, podemos decir que es algo habitual en este Tribunal", señaló Pablo Gentilli analista internacional y Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

© REUTERS/ Claudia Daut El proceso contra Lula da Silva por presunta corrupción polariza a Brasil

Gentili remarcó que el propio juez Moro admitió que no había pruebas del supuesto soborno aceptado por Lula. "Lo que está en juego en Brasil, pero también en la región, es una ofensiva por parte del Poder Judicial. Dicen que Lula recibió un departamento en Guarujá a cambio de otorgar supuestos beneficios a una empresa constructora, pero no hay ningún documento que pruebe esto y en la causa se reconoce que no hay pruebas de que Lula haya pasado siquiera una noche en ese departamento. Tampoco pueden establecer qué favor y en qué obra pública el expresidente benefició a esta empresa constructora", detalló.

Lea más: Lula antes del juicio: "Tengo la tranquilidad de los inocentes"

El objetivo es "sacarse de encima a Lula para las elecciones presidenciales de 2018. Estamos en una fase nefasta, de enorme fragilidad democrática que atraviesa Brasil y que está viviendo toda América Latina", aseveró el titular de Clacso.

"Hay una doble batalla: una jurídica en la que Lula va a apelar para recurrir a la instancia del Tribunal Superior de Justicia. La otra batalla es política: Lula tiene un gran apoyo nacional e internacional y por otra parte busca formar, dentro del progresismo un gran frente de izquierda".

© AFP 2018/ Raul Arboleda Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia incremento de asesinatos en suroeste del país

En esta edición de 'Voces del Mundo' también se entrevistó a la excongresista colombiana, Piedad Córdoba, quien recientemente presentó las firmas que abalan su candidatura para las presidenciales del próximo 27 de mayo. Con ella se habló de los continuos asesinatos, en Colombia, a líderes sociales y exguerrilleros de las FARC desmovilizados y la incapacidad del gobierno de Juan Manuel Santos de frenarlos.

En el programa se informó también sobre la situación del proclamado futuro presidente catalán Carles Puigdemont; sobre de la decisión de 11 países de reflotar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) sin Estados Unidos y el reconocimiento del director de la CIA de que esta agencia de espionaje ha estado detrás de algunas de las sanciones que se fijaron en contra de Venezuela.

Lea también: Carles Puigdemont: ¿presidente o prisionero?





El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Yolanda Machado y Ariadna Dacil Lanza.