Opinión: "Trump construye muros; Francisco, puentes"

Gobierno de Chile califica como "positiva" visita del papa Francisco al país

"Llegué a un lugar donde supuestamente habían puesto bombas en tres iglesias , habían amenazado de muerte al Papa, el clima estaba convulsionado. En Temuco Francisco inició su ceremonia en lengua mapuche y arrancó un aplauso de la multitud. Esperaba un clima beligerante pero encontré lo contrario; entonces imaginé que este es el cimiento de un puente nuevo que está queriendo construir Francisco entre los pueblos mapuche y huinca", dijo Eduardo Valdés en diálogo con Voces del Mundo luego de participar de la misa papal en el sur chileno.

El ex embajador argentino ante la Santa Sede agregó en ese sentido: "Creo que si vemos bien en qué consistió esa homilía y en qué momento podemos conjugar el verbo compartir, porque ese es el espíritu que vi en Temuco y que no tiene nada que ver con el clima de guerra que me habían dicho".

Valdés contrastó la figura del Papa con la del mandatario de Estados Unidos: "En el mundo hay dos voces a escuchar: la de Donald Trump, que es un constructor de muros y la de Francisco, que es un constructor de puentes".

Por su parte, el periodista Carlos Noriega señaló que el primer día de actividad de Francisco en Perú "estuvo marcado por la defensa de los pueblos originarios con un alegato ambientalista" y que el Papa criticó "el consumismo que implica una explotación desmedida de recursos de la Amazonía, la que está enfrentando una situación grave".

A diferencia de su discurso en Chile, el Sumo Pontífice esta vez hizo mención a la violencia contra las mujeres.

Al respecto, el experto peruano señaló que "es especialmente significativo que haya tocado el tema de la violencia de género en el coliseo Madre de Dios (en la región homónima) donde hay un desarrollo de la minería ilegal, alrededor de la que se mueven actividades de prostitución forzada adolescente y de violencia contra la mujer" en un país con altos índices de esa problemática en comparación con sus vecinos.

Por último, Noriega sostuvo que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos esperan que Francisco exprese en las próximas horas su condena al indulto otorgado a Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Además, advirtió que el mandatario "está tratando de usar el encuentro con el Papa para revitalizar su gobierno; por eso le pidió a Francisco que lo ayude a llamar al diálogo, pero éste eludió el tema".

En la sección "Ellas" se repasó la candidatura de dos mujeres de izquierda que competirán por la alcaldía de la Ciudad de México este año. Es el caso de Claudia Sheinbaum, militante de Morena, y Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano).

En el programa también se hizo una comparación de medios de Estados Unidos a un año de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y se mencionó que la administración republicana negociaba a contrarreloj para poder aprobar en el Senado una ley que le garantice fondos al Estado y evite un "shutdown" o paralización del gobierno.

Además, en Trinidad y Tobago resultó electa como presidenta Paula Mae-Weekes, primera mujer que asumirá ese cargo en el país y, desde marzo, será la única mandataria en la región. Entretanto, el Parlamento de la República Checa aprobó por mayoría de votos el retiro de la inmunidad parlamentaria del primer ministro, Andrej Babis.

