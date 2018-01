Mapuches y salida al mar para Bolivia: la misión silenciosa del Vaticano

Uranga, periodista y analista de temas eclesiásticos y de comunicación social, docente en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y San Luis, se refirió también a las críticas de Francisco al neoliberalismo y –por eso- a la difícil relación con el gobierno de su propio país, Argentina: al presidente Macri le envió ayer un salido frío y sorpresivamente, en inglés.

"No es usual eso, no tiene que ver con algo formal o diplomático, Bergoglio no suele ser protocolar; ninguno de los obispos que consulté supieron explicarlo y quedaron muy sorprendidos. También le debe haber roto la cabeza a media cancillería argentina", dijo.

Sobre la visita del Papa, que ayer llegó a Chile tras sobrevolar Argentina (uno de los pocos países que nunca visitó a pesar de ser su patria, en los seis viajes que ya ha hecho a América Latina) y que continuará en Perú, señaló que habrá varios puntos en agenda, sobre todo con énfasis en lo social y en la región, pero que la Santa Sede oficia misiones silenciosas y de bajo perfil, por ejemplo "en Temuco, Chile, pidió hablar en privado con líderes de pueblos nativos porque quiere escucharlos directamente. Y en el almuerzo pedirá perdón de parte de la Iglesia a las comunidades originarias, como hizo ya en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace tres años, fue un mensaje fuerte. Quiere un diálogo y 'acercar a las partes' con mediaciones, como también quisiera entre Chile y Bolivia" por el reclamo de este último por su salida al mar.

Ese es un tema muy sensible en Chile y "por supuesto no será público, pero el Papa quiere avanzar. Y es muy amigo del presidente de Bolivia, Evo Morales, tienen una gran empatía y Francisco ha invitado a Evo a Roma muchas veces. Francisco es un gran estratega y un político maestro de la ambigüedad, y la política del Vaticano es de bajo perfil. Nunca trascenderá lo que hablaron ni habrá frutos pronto, con lo de mapuches igual, pero él trabaja con esos temas en aras de un acercamiento entre las partes, para que dialoguen".

Sostuvo que no es un viaje complejo como presentaron algunos medios, "mucho más lo fue el escenario de Israel y Palestina", afirmó.

"Francisco no quiere perder su cercanía con lo que es su región de origen, América Latina por eso la insistencia en venir. Piensa algo así como "yo puedo aportar a la Iglesia en la medida en que me alimento de la perspectiva latinoamericana en que crecí y me formé". Desde su visita a Brasil insiste con una "mirada continental", heredera del movimiento de obispos que ya en los años 50 o en los 60 tras la cumbre de obispos en Medellín ofrecieron otra visión religiosa para América Latina con opción por los pobres, indicó.

Por otra parte, en este programa entrevistamos al sociólogo Gabriel Puricelli, vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas, sobre la situación política de Brasil, donde el miércoles de la semana próxima una segunda instancia judicial decidirá si ratifica o no la condena por supuesta y no probada corrupción del expresidente Lula Da Silva, lo que de concretarse lo dejaría afuera de la carrera presidencial para 2018.

Pero, dijo, "pueden surgir nuevas controversias, hay quienes dicen que si se confirma el fallo de primera instancia Lula será excluido pero también están quienes dicen que hasta que no haya una determinación del Supremo Tribunal, no aplica el principio" por el cual un condenado en segunda instancia es vedado políticamente.

Lula es el candidato que no solo va primero en las encuestas sino que duplica a su candidato opositor.

Pero ello "no se traslada inmediatamente a su Partido de los Trabajadores". Por eso, si él no es candidato (esta semana se anunció que en ese caso podría ser el ex gobernador del estado de Bahía, Jacques Wagner) un triunfo del PT sería más difícil. "El PT está muy debilitado", y para ganar necesitaría aliarse nuevamente no sólo con otros partidos de izquierda sino con otros sectores que harían debilitar su oferta electoral.

"Al igual que en México si ganara en julio próximo Manuel López Obrador, si el PT ganara en octubre sería en una circunstancia diferente a cuando Lula ganó su presidencia, o si Obrador hubiera ganado cuando le hicieron fraude, cuando entonces tenía detrás al PRD, del que se alejó", dijo.

De todos modos, esos dos eventuales y para nada seguros triunfos, de darse, marcarían un cambio de tendencia política muy fuerte en la región contrarrestando el predominio neoliberal actual, sostuvo.

En el programa se informó además que el Banco Mundial reconoció "motivaciones políticas" en la elaboración de un índice sobre la competitividad de los países para desacreditar la gestión de Michelle Bachelet y beneficiar al presidente electo Sebastián Piñera. También se mencionó el primer asesinato de un periodista en lo que va del 2018 en México. Este se suma a los 130 que se registran desde el año 2000, de los cuales 40 se produjeron dentro del gobierno de Enrique Peña. En Venezuela se desmanteló una célula que en 2017 intentó con un ataque desde un helicóptero para desestabilizar al gobierno de Maduro, y en Palestina, los líderes políticos intentan armar una posición unificada para contrarrestar la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén.zza

