Historia de un homeless en el Reino Unido

Una de las primeras observaciones que realizó el escritor fue sobre las razones que empujan a una persona a la marginalidad en esos países. En el Reino Unido, por ser una nación violenta y beligerante, "la mayor parte de los homeless son británicos y alienados mentales". Según Brignole, entre los mendigos "no se fomenta" la relación humana y señaló que "la agresividad más peligrosa viene de los ciudadanos insertos en la sociedad. Cuando no hay vigilancia, los transeúntes muestran su agresividad, como tirar colillas encendidas, beber una cerveza y tirarnos la lata o como una chica, que me tiró cenizas del cigarrillo encima mientras pasaba". Agregó que son "sociedades altamente represivas donde los cánones urbanos son muy rígidos y la válvula de escape termina siendo lo que está afuera del sistema".

En Roma, en cambio, no hay casi mendigos italianos, la mayoría son inmigrantes de Europa del Este o de Africa (rumanos, checoslovacos, somalíes) y en seguida se establece una "fraternidad" entre ellos.

"Al tercer día yo ya tenía una red de amigos de la calle. Nos asistíamos mutuamente. Hay mucha solidaridad", aseguró Brignole.

En cuanto a la protección gubernamental, el escritor explicó que en Londres existe "un sistema organizado", con "computadoras en la calle, con pantallas táctiles, donde tienen información para los homeless sobre dónde comer, ducharse, u obtener asistencia psicológica". En Roma, la ayuda proviene de una organización religiosa y la gente suele ayudar a los mendigos e incluso intercambiar algún diálogo con ellos.

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además al economista Daniel Raventos, del sitio Sin Permiso, quien se refirió a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña como "las más importantes en muchos años" y en la que se espera que "haya una participación electoral del 80% o más".

Explicó que se trata de una elección "muy polarizada", donde hay un bloque "anti 155" (en referencia al artículo 155 de la Constitución que prácticamente intervino Cataluña) que según las encuestas tiene la mayoría de intención de voto — son los independentistas, conformado por Esquerra Republicana, PdeCat, que es la antigua Convergencia, y la CUP (Candidatura de Unidad Popular). Un segundo bloque es el "pro 155", también llamado "constitucionalista o monárquico, que no lograría los mismos diputados, pero tendría un número importante, o sea, más de un tercio".

Y un tercer bloque, Catalunya en Comú, que es la "fuerza política que ha jugado a la equidistancia: ni declaración de independencia, ni 155. Sacarían un número de votos importantes, de 10 a 12% y son los que se llaman bisagra, porque darán la ventaja a unos o a otros, según a quien apoyen".

Raventos consideró también que "el tema del derecho a la autodeterminación de Cataluña va a seguir por muchos años" y que actualmente el pueblo catalán "está con mucha tensión" y "movilizado con una intensidad desconocida en toda la Unión Europea".

También se refirió al vacío legal en el que se encuentran el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro políticos catalanes que están presos y analizó las consecuencias que este proceso podría tener sobre el gobierno de Mariano Rajoy.

En el programa se informó además sobre la reacción de Rusia y China ante la nueva estrategia de seguridad anunciada por el presidente norteamericano Donald Trump. Rusia denunció el "carácter imperialista" del texto y China lo caracterizó como propio de la era de la Guerra Fría. También se comentó la declaración del excandidato presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, quien dijo que ese país "corre el riesgo de caer en una guerra civil".

