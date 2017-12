Opinión: "El juicio contra Lula es arbitrario y fuera de toda legalidad"

El 24 de enero se decide si puede o no ser candidato a las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil. Según el politólogo Amilcar Salas Oroño, a pesar de no haber pruebas fehacientes, se acusa a Lula de haber recibido favores ilegales. Agregó que lo más probable es que no se revierta la decisión que tomó en primera instancia, el juez Sergio Moro.