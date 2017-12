La represión del gobierno argentino al pueblo es un escándalo

Leonardo Grosso, uno de los diputados agredidos por la Gendarmería Nacional Argentina, afirmó que "hoy no había condiciones políticas para sesionar" y que este nivel de violencia no se veía en el país desde la crisis del 2001, que derivó en un caos institucional. En el congreso se iba a debatir una ley muy perjudicial para los jubilados.

Ha sido "una jornada de más de seis horas de represión en la Argentina, donde intentaron hacer sesionar al Congreso de la Nación mientras disparaban balas de goma, gases lacrimógenos y atacaban a la población con carros hidrantes", aseguró Grosso.

Afirmó asimismo que hubo una "decisión política de reprimir a los manifestantes en contra de esta reforma previsional" y que incluso han habido "diputados golpeados, reprimidos y hay más de 20 personas en el hospital".

Grosso explicó que en el día de ayer, tras una "inmensa movilización, sin un altercado" se acercaron al Congreso para un "abrazo simbólico" pero se encontraron con un "piquete de Gendarmería que no dejaba pasar" y que cuando se acercó junto con otros diputados para "crear un carril de diálogo, empezaron a pegar palazos, me tiraron un perro encima que me mordió la costilla. La situación fue muy agresiva, tiraron agua, gas pimienta, y eso fue la antesala de lo que vimos hoy".

Asimismo, el diputado consideró que "el gobierno tiene que recalcular y construir una salida política, y eso no es a los palazos, ni a los balazos, sino convocando a la oposición política, a las centrales sindicales y movimientos sociales al diálogo para encontrar una solución".

En 'Voces del Mundo' se entrevistó también al economista chileno José Cárcamo, quien se refirió a la segunda vuelta electoral que vivirá su país este domingo 17 de diciembre y aseguró que hay "un nuevo escenario, porque se polarizó el debate entre antipiñerismo y antiizquierdismo". Además, afirmó que la elección "se hizo regional, cosa que en la primera vuelta no fue así", después de que distintas figuras de la región expresaran su apoyo a uno u otro candidato, como el caso del expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica por Alejandro Guillier y el actual presidente argentino, Mauricio Macri, por Sebastián Piñera.

"El gran ganador de estas elecciones es el Frente Amplio, porque es una expresión política que no existía y tiene todo para crecer", consideró Cárcamo, al tiempo que aseveró que con su triunfo, "se acabó el sistema binominal en Chile y el bipartidismo".

El economista explicó que a esto se suma el hecho de que Piñera ha recibido presiones de otros sectores de derecha, como el senador Manuel José Ossandón, quien "le marcó la agenda a Piñera con la gratuidad de la educación y el fin de la ley de pesca". En este sentido afirmó que en el país "hay una derecha social, que es la de Ossandón, y una económica, que es la de Piñera, entre las cuales existe un divorcio". Agregó que "Piñera polarizó su discurso, pero la sociedad chilena no está acostumbrada. El chileno, en general, es más dialoguista y Piñera se ha mostrado agresivo".

Por otra parte, en el programa se entrevistó a la cineasta Laura Ortego, directora del documental Río Mekong, que se presenta en la 6ta Semana de Cine Documental Argentino.

El filme aborda a través de la historia de Vanit, la situación de la migración laosiana en Argentina, que empezó a llegar a fines de los años 70, durante la dictadura. "Había un plan para recibirlos, pero cuando llegaron acá no se cumplió", afirmó Ortego.

"No podían instalarse en la Capital Federal, tenían que radicarse en un radio de 100 kilómetros. También había un estereotipo de que cultivaban arroz, por eso se los situaba lejos. Es así que los laosianos se fueron desperdigando por el país", agregó.

La documentalista también denunció la situación que vive el cine nacional, que atraviesa un recorte del apoyo estatal.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por: Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Yolanda Machado.