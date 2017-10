Rajoy quiere la rendición incondicional de Cataluña

El jefe del gobierno español contestó otra vez al independentismo con un discurso muy duro y desafiante. El presidente Mariano Rajoy dio al catalán Puigdemont hasta el lunes 16 de octubre para que aclare si declaró o no la independencia. Y hasta el día 19 para que "retorne a la legalidad". Si no lo hace, podrían intervenir Cataluña.

"Desde que el Partido Popular (PP) llegó al gobierno con Mariano Rajoy, no hizo más que endurecer posiciones contra Cataluña", aseveró Alberto López Girondo, editor de la sección de internacionales del diario Tiempo Argentino, y ejemplificó con la ley de reforma educativa en la cual, entre otras cuestiones, se elimina la posibilidad de enseñar catalán en los colegios.

"Son cosas muy irritantes", aseguró.

En su opinión, "desde 2010 están fabricando independentistas", y tras la represión del pasado 1° de octubre, muchos se convencieron más sobre ese reclamo.

Sobre el discurso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, opinó que intentó "calmar los ánimos", lo que le estaría costando problemas políticos con sus aliados.

En cuanto al Partido Obrero Socialista Español (PSOE), López Girondo dijo que proponen "una reforma constitucional e ir más tibiamente hacia una declaración de plurinacionalidad", pero la cuestión de fondo es que ni el gobierno central, ni la monarquía quieren "reformar la constitución, porque cualquier esto llevaría a preguntarse sobre la forma de gobierno y a discutir la república".

"Es un anacronismo que haya una monarquía, pero sobre ésta que quiere ser democrática pero no puede dejar su tinte absolutista. Ese es el principal pecado de los Borbones, nunca dejaron de ser absolutistas".

Por otra parte en 'Voces del Mundo' se habló sobre la relación entre deporte y política con Gustavo Veiga, periodista argentino y profesor universitario. El disparador fue el exabrupto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con los jugadores de la Liga de Fútbol Nacional (NFL), grupo que demostró su rechazo a los abusos policiales contra los negros dejando de saludar la bandera estadounidense y no cantando el himno. El primero fue el deportista Colin Kaepernick quien explicó que no saludó la bandera porque es la de "un país que oprime a la gente negra". Veiga desarrolló un recorrido histórico de estas reivindicaciones pero subrayó que esta polémica también sirve a políticos como Donald Trump para desviar la atención de otros asuntos como "la no asistencia a Puerto Rico después del huracán ".

Se comentó que el Pentágono aporta dinero al fútbol por la gran influencia que el deporte tiene sobre la gente.

"Lo que representa el deporte y los deportistas como elemento para trasmitir ideología es muy fuerte, y en EEUU no están exentos de eso. Y la idea es que trabajaran con ese dinero para solventar los gastos, pero en realidad había un intercambio de gestualidad y ceremonias que el Estado quería promocionar", enfatizó.

En el programa se comentó además la decisión del Consejo Superior de la Magistratura de Irak, por órdenes del primer ministro del país, de detener a los miembros encargados de la realización del referendo separatista kurdo del pasado 25 de septiembre; el discurso del presidente iraní Hasan Rohaní, con respecto a una posible retirada de EEUU del acuerdo nuclear firmado entre varias potencias; y el inicio de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre México, EEUU y Canadá.

