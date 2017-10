Opinión: "Al Che siempre lo obsesionó la injusticia"

El Che "no pensaba en enrolarse en ninguna revolución cuando viaja por América Latina, pero ese recorrido lo va a llevar a enfrentarse con el cuerpo y los rostros de los marginados, de los excluidos", analizó Rauber, co-autora del libro 'Pensar el Che' publicado en Cuba en los años '80. Esto, sumado a lo sucedido en Guatemala con Jacobo Arbenz en 1954, la revolución frustrada del Bolivia de 1952 y la historia dictatorial de Argentina hace que el joven argentino, Ernesto Guevara de la Serna madurara "en busca de una solución para los excluidos, algo que a él lo obsesiona, porque si tuvo una brújula en su vida fue cómo poner fin a la injusticia".

Más tarde, "el encuentro con Fidel Castro en México lo marcó porque en esa conversación va a hallar una respuesta a la búsqueda de justicia que él tenía. Fidel le va a hablar de un proceso, de una revolución popular donde el pueblo se va a hacer cargo del gobierno. Lo convence y lo enrola".

Rauber destacó que el Che jamás se "aferró a los cargos". "Lo tenía todo. Un hombre que había conquistado la gloria. Uno de los grandes comandantes de la Revolución, de los más distinguidos y queridos, que asume los ministerios, que tiene poder fáctico y poder cultural. Él renunció a todo eso para ir a luchar y ser fiel a su compromiso interno, porque el compromiso era de él".

Esto lo hizo porque, él sabía que la cuestión central está en los pueblos, "porque si hubiera pensado que él era fundamental, se hubiera quedado", destacó.

Según la filósofa, muchas veces al Che "se lo presenta como un símbolo, como una estampita, como si el Che ya hubiera nacido así, y eso lo aleja mucho de los jóvenes del presente. El Che no es alguien inalcanzable. Es cotidiano. Hay que desacralizarlo y des-cosificarlo…, porque lo han cosificado", afirmó.

¿Cuál es la vigencia para los jóvenes de la actualidad?

Lea más: Evo Morales: la CIA persiguió, torturó y asesinó al Che Guevara

Rauber consideró que "es tener sensibilidad ante la injusticia, no ser cooptado por el consumismo del capital. El Che no es necesariamente la guerrilla: ése fue el camino de su tiempo. Pero hay muchas formas de encontrarse vivo al Che: pensar lo comunitario, construir lo colectivo, pensar el arte, rescatar a la juventud de la droga. Hay muchas formas de ser el Che, porque no es solamente el comandante de la guerrilla, ni el símbolo. Su mensaje es que hay que hacer lo que toca hacer en cada momento. Ese es el mensaje del Che".

En 'Voces del Mundo' se informó además sobre la amenaza del gobierno de Mariano Rajoy a Cataluña de aplicar el artículo 155 de la constitución del Estado Español si se declara la independencia. Asimismo se comentó el Premio Nóbel de la Paz a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) una coalición de ONGs de más de cien países alrededor del mundo; y la denuncia en Colombia de representantes de Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) en la que se indica la responsabilidad de la policía y el Ejército en la masacre de 8 campesinos

Además: Piden misión de verificación para aclarar muerte de cultivadores de coca en Colombia

En el segmento 'Ellas', se abordó la figura de Beatriz Sánchez, candidata de la izquierda a la presidencia de Chile y quien es atacada y demonizada por los medios de comunicación.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Nestor Restivo, Mercedes López San Miguel, Yolanda Machado, Franco Luzzani, y Dacil Lanza.