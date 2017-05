Opinión: "O’Globo, el partido más fuerte de Brasil, decretó la sentencia de muerte de Michel Temer"

Granovsky explicó por qué definió a O’Globo como un partido político: "Articula intereses como parte del grupo de televisión abierta más importante de América Latina después del número uno que es Televisa y antes del tercero que es el grupo Clarín". Y este emporio mediático dijo que Temer "tiene que renunciar en favor de las dos reformas de fondo: la liquidación del sistema público de jubilaciones y de los derechos laborales vigentes desde la época de Getulio Vargas, de la década del 40", explicó Granovsky, también coordinador de la TV del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y director del Núcleo de Estudios del Brasil de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Granovsky fundamentó, además, por qué se sospecha de la intervención de EEUU. Según afirma, existe el objetivo de comprar o intervenir y sustituir empresas brasileñas. Por ejemplo, Oderbrecht. "La gran empresa de obras públicas de Brasil con alcance internacional no está muerta, pero está herida. Hay una coincidencia temporal entre el destape del escándalo de corrupción y el avance norteamericano para presentarse a licitaciones de obras públicas en Brasil. Eso no sucedía antes, Brasil fue siempre muy celoso de su régimen de compras públicas", afirmó.En cuanto a la situación del ex presidente Luis Inácio 'Lula' da Silva, aseguró que "todas las encuestas lo dan ganador "en primera o segunda vuelta", y agregó que por eso una las incógnitas es si lo procesan o no, porque de haber un procesamiento en segunda instancia, quedaría inhabilitado políticamente.Por otra parte, sobre la renuncia de la canciller argentina, Susana Malcorra , consideró que no va a haber un cambio de fondo en la política exterior del país.

En Voces del Mundo se entrevistó, además, a Florencia Santucho, directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Buenos Aires, a punto de inaugurarse.

"Tratamos el tema de derechos humanos desde un enfoque nuevo, que es el de género, sumándonos al reclamo 'Ni una Menos' y buscando estimular la reflexión y la participación activa del público", afirmó. El festival, que comienza el 31 de mayo, cuenta con una programación muy amplia y más de 50 invitados, entre ellos a Jorge Sanjinés, "una eminencia del cine latinoamericano", en palabras de Santucho. Entre los invitados de honor estará la conocida documentalista norteamericana Pamela Yeats, "con la película '500 años' que trata de la dictadura en Guatemala, el juicio a Montt, lo que permitirá hacer un recorrido sobre la situación política en Guatemala".

En este programa se comentó el encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Francia, Emmanuel Macron, y sobre las declaraciones de la alemana Angela Merkel tomando distancia del mundo anglosajón. "Los tiempos en los que nos podíamos fiar completamente de los otros en parte han terminado. Así lo experimenté los últimos días", afirmó al término de la cumbre del G7 en Taormina.