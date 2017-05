Embajador Martínez Mendoza: "EEUU busca desaparecer el Estado-nación en la periferia del mundo"

© REUTERS/ Miraflores Palace Presidente de Venezuela llama a dirigentes de la oposición a dialogar

"Lo que pueda suceder con Venezuela no va a quedar ceñido a un espacio geográfico. Eso se irradia al resto de la región y ninguna de nuestras naciones va a quedar exenta de ese avasallamiento", afirmó Martínez Mendoza cuando se le preguntó si la mira de Estados Unidos apunta al petróleo venezolano. "Hoy segmentar el tema de los recursos y no verlo regionalmente, en términos integrales de las riquezas de nuestra región, sería un craso error. Pueden ser el petróleo o el oro de Venezuela, pero eso no tiene utilidad si no está en el marco de las reservas globales. No hay que perder de vista que nuestra región tiene un tercio de las reservas globales de los principales elementos estratégicos". Por eso, según él, "la caotización que se busca tiene que ver con la expresión genuina de un establishment que considera que los únicos humanos con derecho a usufructuar esos recursos son ellos y no quienes los tenemos".

Martínez Mendoza se refirió también a la actualidad de su país y explicó que las protestas opositoras "no son pacíficas. Por el contrario son de un nivel de violencia que raya la racionalidad humana y eso tiene que ver con una estrategia que responde a la legitimación de la muerte". Admitió que de las 59 víctimas mortales como consecuencia de las protestas, 5 han sido por violencia policial pero la mayoría han sido "producto de estas hordas vandálicas, que son pagadas y que responden mucho a la intrusión del paramilitarismo en Venezuela".

El objetivo de "estos cuerpos vandálicos es desgastar y desmoralizar a los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas".

"El objetivo no es sólo la agresión física y emocional, sino quebrar a las Fuerzas Armadas; poner en profundo cuestionamiento el aprecio o el cariño que siempre han causado las Fuerzas Armadas en su pueblo, buscando un alzamiento, un golpe, un pronunciamiento", afirmó.

Por otra parte, el embajador se refirió las reacciones internacionales del caso Venezuela y a la doble vara de la OEA que nada dice de lo que pasa en Brasil. Sobre la Asamblea Constituyente convocada por el Ejecutivo enfatizó que "el presidente Maduro, sustentado en la Constitución, activó el proceso constituyente". Los medios se han centrado sólo en el tema de la Asamblea pero es importante saber que ella es "un instrumento de un proceso" que tiene como finalidad "ampliar el espectro de diálogo y armar los puentes necesarios para que el país vaya a la paz".

Asimismo aclaró que el proceso constituyente "no desactiva el funcionamiento de los poderes constituidos, pero sí es cierto que ese poder constituido, no tendrá capacidad de incidencia sobre ese proceso constituyente".

