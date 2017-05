Miguel Ángel Barrios: "Hay cierta irritación en el Ejército de Brasil"

"En Brasil sólo pueden entrar a realizar ejercicios con el ejército, o cualquier componente de las Fuerzas Armadas, a través de un permiso del Congreso. Hasta ahora no hay nada al respecto, excepto que el presidente Michel Temer, teniendo en cuenta su origen ilegítimo, saque un decreto al respecto y avasalle el doctor en Educación y Ciencia Política M.A. Barrios. Según él esto podría conducir a un conflicto ya que el ejército brasileño tiene "una concepción muy interiorizada de la defensa de los recursos naturales, de la Amazonia, del Presal en el Atlántico Sur, es decir que la doctrina anterior sigue vigente". Con respecto a la situación política, opinó que Temer "quiere quedarse dos años más y la idea de fondo parece ser crear algún tipo de ingeniería jurídica para que no haya elecciones".

Barrios se refirió también a la actual crisis en Venezuela y la posibilidad de una intervención norteamericana en ese país a través de Perú. Ese país "pasó a ser la base militar de Estados Unidos", dijo y subrayó su importancia como "núcleo que vincula a la Cuenca del Plata con la Amazonia y el Orinoco". "En Perú entran por día 112 marines norteamericanos", afirmó Barrios, y no descartó una intervención en Venezuela, "teniendo en cuenta que ese país es la frontera real con la república imperial".

Barrios lanzó una advertencia sobre nuestra región:

"Esta oleada de gobiernos neoliberales tienen como finalidad securitizar la agenda política. Es decir, que a partir del discurso de que nuestros Estados tienen un peligro esencial que es, sin definirlo, el terrorismo y el crimen organizado, se va a buscar homogeneizar y absolutizar la agenda política con esos temas".

Por otra parte en Voces del Mundo, el periodista Néstor Restivo se refirió a la próxima visita a China de los presidentes Mauricio Macri (Argentina) y Michelle Bachelet (Chile) en el marco del lanzamiento de lo que se conoce como "La nueva ruta de la seda" o "One belt one road", que trata de "recomponer un esquema de comercio euroasiático muy importante que atraviesa zonas de Asia Central, de Rusia y llega hasta África y Europa". Como parte de este gran proyecto "a China también le interesa la seguridad regional, porque atravesar el Asia Central es un gran desafío, y hay problemas muy serios que China necesita controlar para lograr lo que ambiciona ser: una potencia no sólo económica, sino también geopolítica importante", subrayó.

Asimismo consideró que a pesar de ser un proyecto que "implica más relevancia para Asia, Eurasia y África, América Latina haría bien en mirar lo que está pasando en esta región que hoy es el polo de crecimiento y de acumulación de riqueza más grande a nivel mundial".

En Voces del Mundo además se comentó el ciberataque masivo que puso en riesgo los sistemas informáticos de más de 70 países y el aniversario del impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. Lla Universidad Nacional de La Plata le entregó Rousseff el premio Rodolfo Walsh y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le obsequió un pañuelo blanco, símbolo de la lucha por los derechos humanos, verdad y justicia en Argentina.