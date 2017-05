El litio es el proyecto estratégico clave para la transformación de Bolivia

© AP Photo/ Dado Galdieri Bolivia desplaza militares a la frontera con Chile para luchar contra el contrabando

"Nosotros tenemos la reserva de litio más grande a nivel mundial", confirmó el ministro durante la entrevista en los estudios de Voces del Mundo. Detalló la diferencia con los años 90 –cuando esa reserva quería entregarse al capital privado– y la actualidad. "En Potosí nos opusimos a que el Estado entregue por 40 años a la Lithium Corporation este importante proyecto. Era un contrato que estaba vinculado no a la cantidad de años, sino al volumen de explotación. Tomando en cuenta el contrato y lo que estaba proyectado de explotación por día resulta que el contrato hubiese durado cerca de 65 años y no 40". Navarro explicó que "no se puede entender la actual estabilidad económica de Bolivia sin la nacionalización de los recursos naturales" y que en el concepto del Estado Plurinacional, las bases de la economía son cuatro: los hidrocarburos; la minería; la agricultura y la energía, tanto hidráulica como eólica y los recursos evaporíticos.

"Este hecho está marcando drásticamente la vida económica y política en nuestro país y es un camino sin retorno", afirmó.

Consultado sobre la demanda de Bolivia a Chile por una salida soberana al Pacífico, aseguró que es algo que "tiene que ver con el proceso de mayor integración continental, y de hecho hay sectores importantes de la sociedad chilena que apoyan nuestra demanda". El ministro denunció asimismo, la situación de los nueve bolivianos que se encuentran detenidos en Chile, siete oficiales de la aduana y dos militares, acusados de contrabando en la frontera. "Creo que en el Estado chileno está habiendo una concepción ultra conservadora y eso atenta contra la integración latinoamericana", analizó.

Por otra parte el analista político, miembro de la Red de Intelectuales por la Humanidad Katu Arkonada, explicó su experiencia como profesor de la Escuela Militar Antiimperialista en Bolivia. Arkonada es vasco pero vive en La Paz desde 2009.

"La idea de Evo era algo crear una institución de formación militar que fuera opuesta a la Escuela de las Américas, de nefasta fama. Se puso en marcha en agosto de 2016 en unos predios que estaban dedicados al cuerpo de paz Naciones Unidas, y se decide hacer una escuela de posgrado para las Fuerzas Armadas, pero que de alguna", afirmó.

Allí "se enseña desde la historia de las rebeliones indígenas en Bolivia, hasta cómo se desarrolla el imperialismo en el mundo, en América Latina y en Bolivia", explicó.

Sobre los cambios que se han dado en Bolivia durante la presidencia de Evo, consideró que fundamentalmente hubo "una serie de rupturas de paradigmas, sobre todo en la construcción de imaginarios", basado también en la propia figura del presidente Morales, "su antiimperialismo, anticolonialismo y anticapitalismo".

En Voces del Mundo se comentó además la multitudinaria marcha que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, contra el fallo de la Corte Suprema de la Nación, conocido como beneficio del 2x1, que reduce a la mitad la condena en crímenes de lesa humanidad.