¿Qué desafíos y fracasos enfrentan los procesos progresistas en América Latina?

"Los procesos de los gobiernos populares que emergieron de las luchas contra el neoliberalismo, asumieron en países devastados. El neoliberalismo y sus personeros políticos, que eran impresentables ante los pueblos, se fueron en retirada como el tsunami. Pero cuando el mar se va para atrás, es porque va a volver con mucha furia", reflexionó Rauber al comentar su último libro "Refundar la política". En ese momento de retirada, "se subestimó el hacer política". Eso fue un error ya que "la política es sobre todo la navegación en el conflicto de intereses diversos de fuerzas y el adversario siempre va a luchar por recuperar el terreno perdido", afirmó.

Rauber destacó que, obviamente, estos gobiernos encontraron tareas urgentes –como el hambre– que eran prioritarias y no se podían dejar de lado. El problema es que "ese tiempo se agota porque los sujetos van reconvirtiéndose permanentemente con las circunstancias. Los pueblos fueron mucho más ágiles en su actualización del quehacer político que lo que se vio desde los gobiernos, y ahí hubo una suerte de estancamiento, que se tradujo en que quedaron alejados del quehacer gubernamental".

"Los actores protagonistas se convirtieron en espectadores de sus procesos: éste es uno de los elementos fundamentales del alejamiento de la ciudadanía, la gente deja de sentir como propio el proceso, y esto pasa cuando no se puede decidir sobre los temas". Por eso Rauber concluye que "el tema fundamental está en la participación de la ciudadanía popular".

"La participación no es una tarea, sino otra concepción de la política, que quiere decir que el protagonismo político no anida en los partidos políticos. No está en su contra. Al contrario, pero está en contra la vieja forma de los partidos".

Maduro anuncia la fecha de la votación de Asamblea Constituyente

Sobre el reciente llamado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a una Asamblea Constituyente, consideró que éste "abrió el juego hacia el único lugar posible de abrirlo en términos de la continuidad del proceso, que es pasar la decisión a manos del pueblo, porque no se puede seguir en un debate de cúpulas".

Rauber comentó también otro libro, "Hagan lío", una compilación de obras de varios autores donde se analiza el trabajo político y pedagógico del Papa Francisco.

En Voces del Mundo se comentó, además, el debate televisivo entre la ultraderechista Marine Le Pen y el centrista neoliberal Emmanuel Macron de cara a la segunda vuelta electoral presidencial en Francia el próximo domingo. Se informó también sobre el asesinato de otro periodista, Filiberto Álvarez, en México, el quinto en lo que va del año, y sobre la decisión de la fiscalía de Washington de presentar una serie de cargos adicionales por delitos graves contra más de 200 personas que fueron detenidas cuando Trump asumió la presidencia en enero de 2017, y podrían enfrentar 75 años de cárcel, según el portal web 'Democracy Now!'.