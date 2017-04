Gérard Chaliand: "En el complejo escenario sirio, el vencedor es Irán"

© AP Photo/ Mehr News Agency, Majid Asgaripour, File "Si la UE no se opone, EEUU volverá a imponer sanciones contra Irán"

"En 2003 la idea de los neoconservadores norteamericanos era remodelar el Gran Medio Oriente" en varias etapas, afirmó Chaliand, también profesor de la Escuela Nacional de Administración (ENA) en Francia y ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. "Primero, pensaban democratizar Irak liquidando el gobierno de Sadam Husein que era un régimen sunnita. La segunda idea era obligar a Bashar al Asad a no dar ayuda a Hezbollah y a Hamas, y por último cambiar el régimen en Irán que es, en realidad, el rival principal", aseguró.

"Los norteamericanos no sólo no resolvieron nada sino que además dejaron un caos. De este caos nació el Estado Islámico, que tiene su raíz en la presencia e intervención estadounidense. Y puede decirse que si hay un vencedor ése es Irán".

Sobre el reciente bombardeo del Pentágono a una base siria afirmó que "es más un gesto para demostrar que la administración Trump hace todo lo contrario de lo que había Barack Obama".

En relación a la intervención de Rusia, Chaliand consideró que para Moscú "lo fundamental es que Siria es un aliado importante y de larga data. Rusia quiere defender su base militar en Tartus que es la posibilidad de estar en el Mar Mediterráneo, no lo importa si es con Bashar Al Assad o con otro gobierno".

Sobre el fenómeno de la guerra en la actualidad opinó que para los occidentales es un problema la pérdida de hombres ya que "somos demográficamente muy pocos".

"La opinión pública no quiere perder soldados y no hay guerra sin perder tropa. La perspectiva de robotización será mañana o pasado mañana, pero hoy no hay la voluntad de perder esos soldados", consideró.

Finalmente habló de la primera vuelta de elecciones en su país, Francia, el próximo domingo 23 de abril. Según el especialista en este primer turno cada francés votará lo que quiera, pero "lo importante es la segunda vuelta. Allí voy a votar por la persona que esté contra Marine Le Pen y punto final. No es muy excitante".

Con respecto a los últimas encuestas que favorecen al candidato por "Francia Insumisa", Jean Luc Melenchon, opinó que hay dos causales fundamentales para este ascenso, "Primero: el hombre es un orador de primera calidad, habla mejor que los otros" y segundo, "trabaja con el mismo terreno social que Le Pen, los que son clase trabajadora, desheredados, excluidos, etc".