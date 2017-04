El Brexit reflotó el fantasma de la desunión en Gran Bretaña

© REUTERS/ Stefan Wermuth El tercer banco más grande del mundo advierte del posible colapso de la UE tras el Brexit

El Brexit no trajo el cataclismo económico inmediato que auguraban algunos expertos pero los problemas crecen gradualmente. Según el periodista Marcelo Justo, la primera ministra Theresa May tiene varios frentes abiertos por la decisión de la mayoría de los británicos de irse de la Unión Europea. Por un lado, "una ardua negociación con Europa: le reclaman una deuda de 60 mil millones de euros por varios compromisos pendientes, algo que será difícil que Londres reconozca".

Por otra parte, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, solicitó realizar un referéndum separatista. El anterior, de 2014, había ganado el "no" porque justamente no querían abandonar el Reino para no salir de Europa. Ahora es exactamente al revés. A esto se suma, explicó Justo, la preocupación de los galeses, muy beneficiados por la UE, y el riesgo de que se reedite la violencia en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda ya que la primera se separa de la UE (por el Brexit) y la otra, como país soberano, no. La paz entre ambas cumplió 19 años: fue el 10 de abril de 1998.

Por otra parte, el periodista y cineasta Walter Tauber trazó un panorama sobre la situación actual de Alemania a meses de las elecciones y en momentos en que la Unión Europea está atravesando una importante transformación con la próxima salida del Reino Unido.

"Alemania es un país rico, muchas veces a costa de sus vecinos. La gente vive bien y la desocupación es baja. Por eso la principal preocupación de los alemanes es mantener lo que tienen. Tienen miedo de perder algo. Tienen miedo del cambio y sobre esto trabaja la actual canciller Angela Merkel para perpetuarse en el poder".

Otro punto destacado del escenario político alemán es el alto porcentaje del candidato del Partido de Izquierda (Die Linke) Oskar Lafontaine con 13% de intención de votos. Este partido apoya la salida de Alemania de la OTAN, un punto clave porque los partidos tradicionales están muy subordinados a Estados unidos y para ellos la OTAN es intocable.

En cuanto al crecimiento de la ultraderecha, Tauber considera que han llegado a su techo:

"Ya ha pasado su apogeo. En Alemania siempre hubo un grupo pequeño de racistas que añoran el nazismo. Eso no es nuevo. Pero no crecen más".

Finalmente en este programa reproducimos la conmovedora entrevista al capitán Horacio Mir González, quien combatió en la Guerra de Malvinas de 1982. La nota realizada por Patricia Lee, de la agencia Sputnik, revela por un lado el heroísmo y la habilidad de los pilotos de la Fuerzas Aérea argentina que lucharon en condiciones adversas y, por otro, las dificultades que enfrentaron los soldados argentinos en dos batallas cruciales. El testimonio de un sobreviviente, 35 años después.