América Latina resiste la mercantilización del sector educativo

© AP Photo/ Victor R. Caivano Maestras de Argentina denuncian abandono de la educación pública

La Doctora Puiggrós denunció el proyecto de convertir la educación en mercancía a través de un centenar de ONG como "Teach for all" y subrayó que en América Latina y Argentina el plan está muy avanzado. Paralelamente se refirió a la grave situación que viven los docentes argentinos. La política educativa que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri "toca permanentemente la ilegalidad". La Ley de Financiamiento Educativo establece que los salarios y las condiciones laborales de los docentes se fijan en una reunión paritaria, es decir, en un convenio colectivo de trabajo pero esto no se cumple. La reconocida especialista en temas de educación advirtió que el actual ministro de Educación, Esteban Bullrich, no tiene título docente sino un posgrado en administración del Instituto Kellogg de EEUU y quiere otorgar por decreto el 18% de aumento a los maestros cuando la inflación de Argentina rondó del 40%". El 9 de abril los docentes intentaron dar una clase pública frente al Congreso y fueron fuertemente reprimidos por la policía. Puiggrós resaltó que "es la primera represión de este tipo contra docentes después de muchísimos años".

© REUTERS/ Carlos Barria El presidente de China comenta las relaciones con EEUU

Voces del Mundo entrevistó, además, a Miguel Velloso, ex cónsul de la Argentina en Shanghái, sobre la reciente reunión del presidente estadounidense, Donald Trump y su par chino, Xi Jinping. "Fue un primer debate que estaba pendiente entre dos potencias que están disputándose la primacía del mundo". Para Velloso el lugar de la reunión fue en Florida y no en la Casa Blanca, para "generar confianza y entablar un diálogo directo. En Asia, tiene mucho más peso el vínculo interpersonal que el de tipo institucional".

Por otra parte, destacó que como resultado de este encuentro, se establecieron cuatro pilares sobre los cuales se va a trabajar en un plazo de cien días: diplomacia y seguridad, el diálogo económico, ciberseguridad y los aspectos sociales y culturales.

Acerca de la percepción que China tiene sobre EEUU, el sinólogo opinó:

"China no suele vender su política o su modelo, porque su modelo responde a una cultura milenaria y a una filosofía profundamente arraigada en el espíritu asiático, que es el confucianismo".

En ese sentido afirmó que "tienen un modelo propio" y que al modelo norteamericano "lo miran, pero no lo admiran".

En Voces del Mundo se comentó, además, la reunión del G7 en Italia, y la presión ejercida sobre Rusia por parte de EEUU y Gran Bretaña para que cese su apoyo a Siria; la declaración de varios países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, obediente a los dictados de Washington, que condena a Siria por el uso de armas químicas, cuando eso no está aún probado; la renuncia de Ricardo Lagos a participar de las presidenciales en Chile por el socialismo y la inauguración en La Habana del XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), con un llamado a la unidad, la organización y la solidaridad.