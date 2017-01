Crónica de una Victoria: de bebé apropiado por la dictadura argentina a militante popular

© AP Photo/ Victor R. Caivano Seis expolicías argentinos condenados a cadena perpetua por crímenes en dictadura

La dictadura argentina (1976-1983) no dejó crimen sin cometer. Victoria Montenegro fue apropiada por el coronel Tetzlaff quien había asesinado a sus padres. Por la investigación inclaudicables de las Abuelas de Plaza de Mayo la localizaron. "Las Viejas están cerca", recordó que le dijo su apropiador quien además le mintió sobre la muerte de sus padres. El coronel dijo que los padres habían muerto en un operativo y por eso la adoptaron a ella, huérfana. En el año 2012 Victoria conoció la verdad: sus padres estuvieron detenidos-desparecidos en un campo de concentración. Fueron torturados. Se apropiaron de ella ilegalmente. Luego su padre fue arrojado al Río de la Plata vivo. Sus restos aparecieron en 2012 en Uruguay. De su mamá aún no sabe nada.

Hoy Victoria es secretaria de Derechos Humanos del Partido Colina de Alicia Kirchner y una activa militante de HIJOS (acrónimo de Hijos por la Justicia contra el Olvido y el Silencio).

Victoria explicó los cambios que hubo en Argentina a partir de 2003, cuando el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión política de que el Estado asumiera los cargos por los crímenes cometidos. Se buscó que las nuevas generaciones conocieran ese pasado ominoso y la sociedad adquirió mucha conciencia.

El actual gobierno de Mauricio Macri trata de borrar todo esto en un modelo de franco retroceso. "Los civiles me dan más miedo que los que tenían uniforme", dice Montenegro.

"El objetivo de la dictadura fue instalar un modelo neoliberal para un grupo pequeño de gente. Y hoy muchos de los apellidos que fueron cómplices civiles de esa dictadura son parte del gobierno de Macri".

En esta edición se analizó además la visita de la primera ministra británica Theresa May a Washington. Fue el primer encuentro del presidente norteamericano Donald Trump con un jefe de Estado extranjero. Minimizaron las crítica que Trump hizo a la OTAN en el pasado, planificaron acuerdos bilaterales, anunciaron cooperación para combatir al Estado Islámico y debatieron qué hacer con Rusia. May no es partidaria de levantar las sanciones que pesan sobre Moscú. En esa reunión Trump comentó además que había hablado con el presidente mexicano Peña Nieto con quien había tenido una tensa discusión sobre el muro el día anterior.

Voces del Mundo entrevistó al senador mexicano del Partido Verde Gerardo Flores quien comentó el efecto de unión que los ataques de Trump produjeron en la sociedad mexicana. El multimillonario mexicano Carlos Slim defendió moderadamente a Trump.