Luces de alarma por el estancamiento de la economía global

Antes de la crisis la economía crecía el 3,5 o 4% y el comercio el doble, un 7 u 8% cada año. Ahora la economía mundial crece un 2% y el comercio si lo medimos en valores está decreciendo. El doctor Calcagno, investigador en la UNCTAD (Conferencia de Comercio y desarrollo de la ONU) en Ginebra, explicó que en parte es porque hay menos demanda internacional, especialmente en los países desarrollados que se están recuperando más lentamente de la crisis. El plan que siguen es un círculo vicioso: "crecer aumentando las exportaciones, para ser más competitivo bajan los salarios y esto empeora la demanda interna. Si lo hace un país no es nada pero si lo hacen muchos se están quitando mercado los unos a los otros. A través de un ajuste recesivo reducción de la participación del salario en el producto no crece nadie. Se llega a una competencia destructiva de la que no se recupera ningún país".

Calcagno recomendó a América Latina y los países en desarrollo generar crecimiento impulsando el mercado interno y los regionales. El polo que sigue creciendo y demandando y que ya representa más de una cuarta de la demanda mundial son los países de Asia como China, India, Corea, Indonesia países muy poblados que mantienen una demanda dinámica porque se están basando en sus propios mercados internos.

En este programa informamos sobre la asunción de Ecuador como presidente pro tempore del Grupo de los 77 más China en la ONU y la decisión de combatir desde allí los paraísos fiscales. Por otra parte, en EEUU el presidente Barack Obama renovó por un año más, y por decreto, las sanciones contra Rusia y Venezuela mientras el Congreso hacía una excepción a la Constitución y aprobaba el nombramiento de James Mattis como Ministro de Defensa.

En este programa, dos expertos, la argentina Alajandra Naftal y el austríaco Christian Dürr relataron sus experiencia a cargo del Museo de la Memoria y el Archivo del campo de concentración de Mathausen, respectivamente. Dürr explicó las dificultades que existen en Austria para realizar una verdadera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad y elogió el trabajo argentino por ser "integral".

"No sólo abarca la justicia y la memoria sino que también otros campos como la educación. En Austria los hechos se muestran como historia congelada. En cambio en Argentina se lo vincula con el presente".

Alejandra Naftal contó su experiencia en Sri Lanka donde fue invitada para intercambiar experiencias sobre cómo reconstruir la memoria y avanzar en el juicio a los culpables.