Renombrado director teatral español: "Rusia me dio las armas y los medios para convertirme en un gran profesional"

Contó que su vida se dividió en un antes y un después cuando en el año 1982, "en plena transición española", la suerte le llevó a conocer al entonces rector de la Universidad Lomonósov de Moscú, quien durante su visita a la Universidad Complutense de Madrid se impresionó con el grupo de teatro dirigido por José Luis Checa Ponce —quien entonces tenía 25 años— y le ofreció una beca para estudiar en la URSS.

Recuerda que en el momento de marcharse a Moscú, donde en 1983 ingresó en el Instituto Ruso de Arte Teatral GITIS , "todos lloraban en la estación", desde su madre hasta su novia. Una situación que se reprodujo cuando se fue de la URSS, donde cosechó muchos amigos.

"Yo me fui a aprender para que todo lo que aprendiese en Rusia pudiese luego sembrarlo en mi país. Ahora en España tenemos escuelas de teatro, tenemos salas de teatro, tenemos una buena cultura, sabemos quién es Stanislavski o quién es Antón Chéjov, pero cuando yo me fui no teníamos esa cultura en España. Yo me fui para aprender y volver con lo aprendido", indicó.

"En Rusia me hicieron un profesional, y gracias a ello sigo en España trabajando, enseñando y divulgando la cultura rusa", agregó José Luis Checa Ponce, fundador y director del madrileño Teatro Estudio "Balagán", cuyo repertorio incluye obras de autores clásicos y modernos rusos.

Una labor que fue distinguida en 2015 por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien le otorgó la Medalla Pushkin.

Para el director, el teatro nunca desaparecerá, como tampoco sucederá con el libro, en contra de numerosos augurios ante el avance tecnológico.

"Para que haya amor, tiene que haber un hombre y una mujer, tiene que haber un beso, y por mucho que queramos hacer un beso online, hace falta un beso físico. El teatro es un beso físico con el público, con la gente, es un encuentro de la comunidad, es un encuentro vivo donde nos planteamos cuestiones vivas que nos afectan a todos", insistió José Luis Checa Ponce.