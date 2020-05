Un venezolano se sincera sobre su experiencia rusa

"Gracias a Rusia el corazón se me ensanchó". Así lo confiesa el venezolano David Gómez Rodríguez, quien lleva tres años en el país euroasiático donde hace un máster en Ciencias Políticas –una posibilidad surgida de los convenios bilaterales en materia de educación– y donde se dedica además a estrechar aún más los lazos entre Caracas y Moscú.

"Venir aquí realmente ha sido una experiencia muy poderosa y significativa para mi vida. Yo tenía a Venezuela dentro del corazón, pero ahora también tengo a Rusia dentro del corazón, y como Rusia es el país más grande del mundo, el corazón se me hizo más grande", señaló en una conversación con Radio Sputnik.

Indicó que siempre soñó con encontrarse en Rusia, un país donde se llevó a cabo la primera revolución socialista, algo que sirvió de inspiración también para naciones latinoamericanas, donde la Venezuela bolivariana es una repercusión directa de los acontecimientos históricos que derivaron en el surgimiento de la URSS.

"Ya en la actualidad, en esta época, Rusia sigue influyendo de manera determinante en la política internacional", apuntó.

David Gómez Rodríguez subrayó que sus estudios en Rusia no solamente le enriquecen en lo académico.

"Es una oportunidad para conocer otra cultura, conocer otro mundo y construir un tejido de amistades y de relaciones interpersonales con gente que parecía muy distante y muy diferente, pero que hoy día puedo sentirlos como parte de mi familia, de mi círculo muy cercano", afirmó.

Entre los proyectos destinados a "hermanar muchísimo más" a Rusia y América Latina, mencionó la creación hace unos años del Foro Juvenil CELAC-Rusia, una iniciativa impulsada por estudiantes latinoamericanos de distintos centros de enseñanza superior del gigante euroasiático dirigida a contribuir al desarrollo de los lazos entre las partes.

Según el también poeta, Rusia tiene muchas cosas "maravillosas".

"Por ejemplo, hay gente que no relacionaría las flores con Rusia nunca, porque la imagen que tenemos es de un país bajo la nieve. Pero resulta que no hay un símbolo, creo yo, más poderoso de Rusia, y es que aquí las flores están presentes en todos los lugares. Aquí sucede una cuestión maravillosa que a mí me impresiona cada vez que lo veo y que cuando llegué para mí fue algo salido del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Y es que existían o existen floristerías veinticuatro horas abiertas, como si alguien pudiera tener una emergencia de flores a las tres de la mañana. Resulta que esta emergencia de flores solamente sucede en Rusia, y es algo hasta poético", manifestó.

De acuerdo a nuestro interlocutor, los, manteniendo las amistades que tienen "independientemente de las circunstancias más fuertes", entre otras cualidades humanas "maravillosas".

Apuntó, asimismo, que tienen "muy presente el sentido de la familia", siendo familias jóvenes con niños una parte inalienable del paisaje local.

Al término de la entrevista, David Gómez Rodríguez hizo una serie de recomendaciones a los latinoamericanos que "quieran venir a Rusia a vivir o a estudiar".

Resaltó que "es muy importante llegar por lo menos con conocimiento básico del ruso para no sentirse abrumado frente al primer encuentro". También llamó a "no tenerle miedo al frío", sino a tener ropa adecuada.

Y, por último, aconsejó "venir con actitud abierta a la amistad y proactiva frente a eso".

"Los rusos quizás de entrada tengan otros códigos para entablar amistades o entablar relaciones interpersonales de primera vuelta. Es necesario encontrar un tema común o un interés común y a partir de ello ir tejiendo con cada vez más profundidad y confianza esas relaciones. Es vital también utilizar el amor como puente. Yo creo que de las cosas que más pueden ayudar estando aquí es enamorarse, y aquí la belleza de las mujeres rusas es tan diversa y tan poderosa que para un latinoamericano cuando llegue sería imposible no enamorarse", dijo sonriendo David Gómez Rodríguez.