Fotógrafo argentino: "A mí, Rusia me dio todo lo que tengo"

No buscaba esposa y apenas creía en las relaciones por internet, pero literalmente eso resultó ser un motivo para trasladarse a Rusia.

Su primer destino fue Moscú, la capital del país, donde había vivido casi medio año. Pero ahora lleva 6 años en Novosibirsk, donde tiene familia y trabaja de periodista y reportero gráfico en la agencia de noticias local NGS.ru.

Lo que es realmente curioso es que en medios de comunicación y en las redes sociales Gustavo Raul Velázquez aparece con el apellido ruso, Zyrianov.

"El apellido es un seudónimo. Todo el mundo me conoce de esta manera acá, porque, por ejemplo, se da la paradoja que a mi esposa todos la conocen acá por Natalia Velázquez y a mí, me conocen por Gustavo Zyrianov", explicó.

El modo de comunicación en su casa también es interesante. Gustavo lo define como 'hispanruskiy'[español + ruso], comparándolo con el término spanglish, que es la fusión morfosintáctica y semántica del español con el inglés, muy común entre los latinos de EEUU.

"Cuando hablo con mis hijos en español me entienden, pero ellos me responden en ruso. Y a veces que ellos me preguntan algo en ruso y yo les contesto con español, o me preguntan en español y yo les contesto en ruso. Entonces, nos entendemos, la comunicación no es mala", precisó el argentino.

Preguntado sobre las razones para tener el hogar en Rusia y no en Argentina, nombró la seguridad, el nivel de medicina y los impuestos que no sos tan elevados como en su país de origen.

"Ojo, no estoy diciendo 'todos vengan a Rusia, es el paraíso', porque los lugares ideales no existen en el mundo. Pero yo acá puedo hablar por teléfono en la calle... Estoy diciendo lo que ven mis ojos, lo que es cierto", comentó Gustavo.

También confesó que en Argentina no pudiera nunca trabajar en el canal federal o grabar películas documentales, que hizo tras acomodarse en la capital de Siberia.

Sobre las cosas que no le gustan en Rusia bromeó:

"Yo acá soy visitante, si algo no me gusta, entonces digo 'bueno, acá es así'. O como dice la gente de acá 'это Россия'[esto es Rusia]", dijo.

"Yo amo Rusia. Rusia me dio mi esposa, Rusia me dió mi familia, Rusia me dio mi hijo, Rusia me dio otra manera de ver la vida", concluyó Gustavo Raul Velázquez.