Analista argentino: "Hay muchas cosas que tienen los rusos que en Argentina están también"

El protagonista confiesa que eligió Ekaterimburgo, la capital de los Urales, como primera cuidad para conocer Rusia, porque no le gustan urbes demasiado grandes, las metrópolis.

Tomás sostiene que "la visión desde los Urales es distinta a la de Moscú y a la de San Petersburgo", pero le agrada bastante la cuidad, donde "hay muchas cosas para ver y mucha gente por conocer" y no le importa el frío que hace en la región.

Multiculturalidad que manifiesta en la cuidad también llamó la atención del argentino, admitió que hay bastantes extranjeros. Aunque convive en la residencia de estudiantes con otros latinoamericanos, tiene suficiente nivel del idioma para hablar todo el tiempo en ruso fuera del albergue, que es muy útil ya que habitantes de la cuidad no le parecieron políglotas:

"La dominacion de lenguas extranjeras de los rusos no es alta: la inmensa mayoría (por lo menos en Ekaterimburgo) no habla inglés y ninguna otra lengua tampoco", explicó Tomás.

Pero totalmente rompìó el estereotipo que los rusos son parcos.

"Los rusos son amigables. No son simpáticos en la calle, pero son amigables. Cuando hacen amigos son muy serviciales, no lo sabía. Valoran mucho la amistad", añadió.

"Eso no es cierto. En la calle con desconocidos son difíciles —eso es innegable— pero cuando uno se muestra auténtico e intenta relacionarse, intenta ser amigo, los rusos se abren. Y los rusos son muy expresivos, muy sentimentales y muy profundos! Por eso dentro de todo no me sentí muy solo en Rusia, porque como argentino yo también soy expresivo, también soy sentimental, también soy profundo... me siento como en casa", confesó al comparar las dos naciones.

Entre otras cosas, Tomás admitió que sus costumbres tanto de comportamiento como alimentarias han cambiado en esos dos meses pasados en Rusia. Ahora es más independiente de las personas y está acostumbrado a la comida rusa que considera muy rica, aunque no dispone de tanta variedad de productos como la de su país natal.

En cuanto a la seguridad, Tomás opina que en Rusia las leyes se cumplen más que en Argentina.

"Camino por la cuidad de Ekaterimburgo y me siento seguro. Veo a las chicas que caminan a las 3 de la mañana con el celular en la mano escuchando música y sin temor, en Argentina eso es imposible", afirmó.

Y por último, Tomás Muñoz ha compartido algunos consejos para quienes vendrán a Rusia por primera vez: