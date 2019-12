Un catalán paga con creces su "deuda con el pueblo ruso"

"Una sensación de deuda con el pueblo ruso". Es la que dice tener el catalán Arnau Barios, inmensamente agradecido por la calurosa acogida que tuvo desde el primer momento en el gigante euroasiático. "Me han tratado tan bien que no sé cómo responder a esto", dijo el docente, quien quizás ya pagó y con creces su 'deuda'.

Y es que hizo que el gran poeta ruso Alexandr Pushkin tuviera 'voz catalana'. Tradujo su emblemática novela en verso "Eugenio Oneguin", contribuyendo a lo grande a promover la cultura rusa.

"He tenido que dedicar diez años a traducir esta novela, eran más de 5.000 versos", indicó Arnau Barios, quien actualmente ejerce como profesor en la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Contó que en su familia siempre se habló "muy bien de Rusia", una de las razones por las que desde niño tuvo "mucha simpatía" por ese país, y particularmente, su literatura.

Deseoso de "leer a esos grandes autores como Alexandr Pushkin, Fiódor Dostoyevski o León Tolstói", se dedicó a estudiar el idioma ruso, algo de lo que nunca se arrepintió.

"En ningún momento lo he lamentado. Tomar esta decisión es lo mejor seguramente que habría hecho en mi vida", afirmó, al argumentar que se le abrieron puertas a un mundo maravilloso en muchos sentidos.

Aseguró que no tenía "el objetivo de vivir en Rusia", algo que "ha pasado un poco por azar". Y es que tras estudiar Filología Eslava en Barcelona, surgió la oportunidad de ir a trabajar como profesor a la ciudad de Obninsk, a más de 100 kilómetros al sureste de Moscú. Allí pasó dos años y se mudó a la capital, donde residió un par de años más, tras lo cual se trasladó a San Petersburgo.

Aseveró que los siete años vividos en Rusia, donde da clases de español y catalán, son un tiempo de "pura felicidad". En este contexto, señaló que le da mucho gusto el simple hecho de escuchar a la gente hablando ruso en las calles. También elogió las cualidades humanas de los rusos.

"Siempre toda la gente con la que me he encontrado en mi vida en Rusia ha sido gente que enseguida me ha abierto las puertas de su casa, me ha tratado muy bien, con generosidad, con hospitalidad. Ha sido una gente maravillosa la que he encontrado en mi camino", subrayó.

Se mostró gratamente sorprendido, además, por la popularidad de las clases de catalán que ofrece en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y es que muchos estudiantes "se lo toman con mucho entusiasmo" a pesar de que se trata de "una asignatura extracurricular".

"Estoy muy a gusto aquí. Sé que cuando tenga que volver voy a echar mucho de menos mi vida aquí, porque es un país donde yo soy muy feliz", confesó.

Al término de la entrevista con Radio Sputnik, Arnau Barios adelantó que ya está trabajando en la traducción de una antología de cuentos del escritor clásico ruso Antón Chéjov, que saldría "quizás el año que viene".