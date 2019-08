Matemático peruano se capacita en Rusia para mejorar a su país

Muy inmerso en su tesis y cosas familiares —vino al país acompañado de sus seres más queridos, la esposa y la hija,— este latinoamericano, de 32 años, encontró un rato para conversar con Radio Sputnik.

Sus capacidades en matemática se evidenciaron cuando estudiaba en el colegio, habiendo un profesor que se dio cuenta de su talento e hizo todo para que avance en la materia: le daba libros y enseñaba algunos temas que eran de otros grados, entre otras actividades extracurriculares.

"Por cierto le tengo bastante aprecio a ese profesor", indicó nuestro interlocutor, al señalar que fue entonces cuando empezó a participar en concursos de matemática, llegando con el tiempo a obtener altas posiciones en certámenes "importantes en el país" y hasta a representar a Perú en olimpiadas.

Durante toda su trayectoria, que incluyó trabajar como entrenador de selecciones nacionales, le acompañaron siempre manuales rusos, o mejor dicho, "libros antiguos soviéticos" que llegaban a Perú antes de que cayera la Unión Soviética.

"Noté que en la calidad eran diferentes a los otros", sostuvo. Agregó que fue así como se interesó por Rusia, incluida su "cultura matemática", además de empezar a querer estudiar allí.

Su sueño quizás nunca se hubiera cumplido si su esposa no le hubiera apoyado ante la oportunidad de ingresar al IFTM a través de una beca del Gobierno ruso.

"Ni siquiera pensé en poder ir con mi esposa y con mi hija. Pero me dijo: 'Vamos, no hay problema'. Me animó bastante, así que decidimos venir y aquí estamos", contó.

Echando una mirada atrás, hacia el año 2017, cuando aterrizaron en Rusia, valoró de "positiva" la experiencia vivida en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte académica. En particular, elogió a los profesores, que "suelen ser investigadores muy reconocidos en las áreas en las que enseñan".

Mencionó, asimismo, "el ambiente de estudio" que se siente en el centro docente. "Los chicos acá estudian mucho, tanto es así que los lugares de estudio están abiertos todo el día y siempre encuentras chicos estudiando a cualquier hora", subrayó.

También destacó el monto de la beca, afirmando que ese dinero le sobraría "si estuviera solo".

Además, quedó gratamente sorprendido por la atención médica dada a su hija cuando ingresó en un hospital por una enfermedad contagiosa.

"Mi esposa y yo coincidimos en que la atención en el hospital fue muy muy buena. Yo creo que ha sido superior a como uno espera una atención privada en Perú. Fueron muy atentos con nosotros, nunca nos mencionaron el dinero hasta el final y fue poco lo que pagamos. Ya estaba preparado pagar el triple o el cuádruple", aseveró.

Reconoció, no obstante, que tampoco faltaron dificultades. En particular, acabaron optando por que su hija estudiara online ante las barreras burocráticas que enfrentaron a la hora de intentar hacerla ir a una escuela. Felizmente, sí lograron que pudiera ir a clases de natación y de dibujo, donde se hizo amigas.

Jorge Tipe, quien próximamente defenderá su tesis en Combinatoria Avanzada, se plantea luego desarrollar esta área en su país, donde por ahora casi no se hace nada al respecto, al tiempo que algunos otros Estados de la región, entre ellos Brasil o Colombia, toman muy en serio este tema.

"Voy a tratar de que sea más notoria esta área en mí país: enseñar cursos, grabar videos para involucrar a otros chicos a que la estudien, hacer libros incluso. Esta área está muy relacionada con informática, y es algo que ahora en todo el mundo es algo muy importante. Me gustaría que los alumnos lo vean y trabajen en ello", sostuvo.

Al término de la entrevista, Jorge Tipe compartió una serie de consejos a quienes piensen en venir a estudiar a Rusia. Entre otras cosas, recomendó encarecidamente que "vengan sabiendo ya algo del idioma ruso", así como que busquen amigos y todo lo demás que permita no aislarse.