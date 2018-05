Marina Teitelboim: "Rusia fue lo mejor que me pudo ocurrir"

Tenía tan solo cuatro años, pero recuerda muy bien cómo registraron la casa donde se encontraba con su tía en búsqueda de su padre, Volodia Teitelboim , en aquel entonces senador por el Partido Comunista chileno, del que posteriormente fue secretario general. Felizmente, se encontraba fuera del país y unos meses después logró que escapara del mismo su hija Marina. Moscú se convirtió en su nueva casa.

Ahora Marina Teitelboim se desempeña como consejera y segunda jefa de la Embajada chilena en la capital rusa, trabajando para el bien de las relaciones entre las dos naciones.

Dijo en entrevista con Radio Sputnik que Rusia no resultó para ella un país totalmente desconocido. Y es que sus abuelos, quienes llegaron a Chile cuando eran jóvenes, provenían de "lo que era el Imperio Ruso".

No es de extrañar que su padre quizás fuera "en Chile el mayor conocedor de la literatura rusa", escribiendo, entre otros, el libro 'Hombre y hombre', donde "hacía un análisis de la literatura rusa desde comienzos del siglo XIX hasta los años 60-70 de la época soviética".

Calificó como un "círculo de la vida" el que la suerte llevara a su familia a Moscú, donde le "mandaron de inmediato a un jardín infantil" y, siendo niños "como esponja", aprendió de repente el idioma ruso y se hizo con amigos. Luego estudió en un colegio y se graduó en la Facultad de Periodismo de la Universidad Lomonósov de Moscú. Volvió a Chile donde ejerció durante unos años esta profesión. Más tarde ingresó en la Academia Diplomática de Chile y así inició su carrera en este campo.

Marina Teitelboim se sintió feliz cuando le tocó volver a Moscú, donde ejerce su misión diplomática durante ya casi 5 años. Dijo que las relaciones bilaterales son "muy buenas", sobre todo las "económicas". En este contexto, constató que Chile está cada vez más "presente en el mercado ruso".

Además: Embajada de Chile en Rusia, preparada a atender a hínchas que vengan para el Mundial

"Alguien me preguntó una vez si yo lamentaba que mi papá, teniendo la posibilidad de vivir el exilio en otros países europeos como Italia o Francia, eligió a la Unión Soviética. Yo dije no, para nada. Creo que eso fue lo mejor que pudiera hacer. Yo me crie en un muy buen ambiente, recibió una muy buena educación y los lazos de amistad con mis amigos rusos perduran durante muchos años. Yo acá me siento muy bien, como en casa", concluyó Marina Teitelboim.