Junior Brett: "Rusia es un país de muchas oportunidades"

Sambo, el arte marcial de Putin y Yemeliánenko

"Ella trabajaba en la Federación Internacional de Sambo. Me llamó mucho la atención y me impresionó que, con tanto frío que hacía, 16 grados bajo cero, ella vestía una falda. No podía creerlo, ya que me estaba muriendo del frío", recuerda, sonriendo, nuestro interlocutor.

Se casaron en Venezuela. La familia de Junior Brett recibió con los brazos abiertos a su esposa quien domina 4 idiomas, entre ellos el español, y "es una mujer muy dialogadora".

"Mi familia la adora mucho", dice el atleta, y prosigue que más tarde él y su mujer tomaron la decisión de mudarse a Rusia.

Entre otras cosas, porque aquí "sambo es el mejor a nivel mundial", explica Junior Brett, quien elogia a sus entrenadores rusos y afirma que en Rusia hay "todo lo que se necesita para poder ser campeón".

Junior Brett ofreciendo entrevista a Víctor Ternovsky en los estudios de Radio Sputnik © Sputnik/ Víctor Ternovsky

Junior Brett con su esposa © Sputnik/ Junior Brett

Junior Brett ofreciendo entrevista a Víctor Ternovsky en los estudios de Radio Sputnik

Junior Brett con su esposa

Junior Brett

Conociendo la situación del deporte ruso desde dentro, Junior Brett se muestra indignado por los intentos de "países occidentales de crear ese odio contra los atletas rusos" y afirma que las acusaciones lanzadas en contra de sus colegas rusos no tienen ningún fundamento.

Brett, quien estudió fisioterapia en Venezuela, tiene previsto estudiar también medicina deportiva en una universidad rusa.

Esta es una de las razones por las cuales está trabajando mucho para aprender el idioma ruso, algo en lo que ha avanzado bastante.

"Todos los días estudio, todos los días trato de hacer amigos para aprender palabras nuevas. Es un idioma muy difícil, pero vale la pena aprenderlo", indica Junior Brett.

Entre otras palabras, el atleta aprendió los nombres de sus platos rusos favoritos, que son "muchos". Al mismo tiempo, admite que echa de menos los platos venezolanos, sobre todo la arepa.

"Por suerte, tengo harina venezolana con la que hacer arepas, me lo regaló el presidente de la Federación Venezolana de Sambo durante su reciente viaje a Rusia", cuenta el deportista.

A pesar de que las culturas de Rusia y Venezuela son "demasiado distintas", Junior Brett está cada vez más arraigado en el país eslavo.

"Me gusta la gente, las personas son agradables, aquí no hay xenofobia. Rusia es un país donde hay muchas oportunidades, donde hay una cultura muy bonita, y que tiene mucha historia", concluyó el atleta.