Luz, cámara, guerra: a 30 años de la Operación Tormenta del Desierto

En la noche del 16 al 17 de enero de 1991 cayeron en Irak los primeros 100 misiles Tomahawk lanzados por EEUU desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, marcando el inicio de la Operación Tormenta del Desierto.

El 15 de enero había vencido el plazo fijado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al presidente iraquí Sadam Hussein para que pusiera fin a la, concretada el 2 de agosto del año anterior. Fue el primer conflicto bélico, pero siguiendo el guion de Washington que controlaba lo que podía difundirse.

Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae (Chile) dijo a Sputnik que tanto en los aspectos mediáticos como militares, Washington corrigió los errores cometidos en la Guerra de Vietnam (1955-1975). Allí los periodistas mostraron a estadounidenses muertos, abusos de los soldados a civiles y testimonios del bando contrario. Todo contribuyó a poner a la opinión pública en contra de esa intervención.

Pero en Irak no había toma que no estuviera avalada por los militares. No se pudieron realizar entrevistas a la contraparte y no se vio sangre, solo imágenes de bombas cayendo y de la maquinaria norteamericana y sus aliados en combate.

Como si fuera un show

"El elemento mediático estuvo muy presente en este conflicto, básicamente porque la Guerra en el Golfo es la primera televisada en vivo. Vietnam ya lo había sido pero no en tiempo real, en este caso sí", remarcó Rojas, y añadió que en esta oportunidad "EEUU aplicó todas las lecciones aprendidas en Vietnam".

"Por un lado, definir un conflicto que fuese corto", porque de lo contrario se hubiera traducido en "la caída inevitable de popularidad al Gobierno", además de "muchas bajas", valoró. En cuanto a lo mediático, Rojas sostuvo que en Vietnam "los medios occidentales, particularmente los estadounidenses, tuvieron mucha libertad para desplazarse por Vietnam del Sur".

Esto hizo posible entrevistar "a miembros de la guerrilla en el frente, registrando episodios en los que los soldados estadounidenses cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de la población survietnamita, que salían en la revista Life, en Time, en The New York Times", explicó.

Durante la Operación Tormenta del Desierto "hubo mucho control con respecto al acceso a las fuentes y al tipo de información que se entregaba por parte de la coalición y que no era posible contrastar (...) Se buscó evitar lo que se había visto en Vietnam", resumió Rojas.

La Liga de la Justicia

Casi 40 países contribuyeron con tropas y equipamiento al llamado de la Casa Blanca, conformando la mayor coalición desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

"Se sentía en el ámbito internacional que la Guerra Fría, que había durado 40 años, estaba en la puerta de su término", evocó el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae de Chile. En diciembre de 1991 se disolvería la Unión Soviética, como corolario de un proceso liderado por Mijaíl Gorbachov a partir de 1985.

"Occidente creía que Sadam no se iba a detener en Kuwait y que era posible que invadiera Arabia Saudí, lo cual le permitiría automáticamente aumentar el control sobre reservas de petróleo", apuntó.

La superioridad numérica y de poder militar de la coalición determinó que el 28 de febrero Hussein finalmente decidiera rendirse y acordar un alto al fuego. "Se logra el objetivo que era la liberación de Kuwait", indicó el académico chileno.

Derrotado Sadam, desde el Pentágono se intentó continuar el conflicto hasta derrocarlo, pero el presidente estadounidense George Bush (1989-1993) lo desestimó. Prefirió respetar el mandato que le había dado la ONU que se limitó a expulsar a los iraquíes de Kuwait.

Para Rojas, en términos internacionales, "EEUU saca mucho provecho (...) y los fantasmas de Vietnam quedan enterrados en las arenas del Golfo Pérsico. Bush padre plantea a partir de ahí rápidamente el comienzo de un nuevo orden internacional, que después no fue tal".