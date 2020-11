"Bolsonaro quiere mitigar la derrota que sufrió en las elecciones"

Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva no logró retener las principales alcaldías que tenía y de hecho no logró el triunfo en ninguna de las capitales estaduales, una realidad que no se daba desde 1985.

Por el contrario, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) se impuso en Belém, la capital del Estado de Pará, y quedó segundo en San Pablo, el principal distrito con nueve millones de electores.

Guillerme Boulos, del PSOL, venía creciendo en San Pablo desde la primera vuelta del 15 de noviembre, pero Bruno Covas, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, era el favorito.

"Sorpresa sería si Boulos hubiese ganado, el poco tiempo entre primera y segunda vuelta hace difícil que candidatos que vienen de atrás reviertan el resultado", dijo a Sputnik Clayton Mendonça Cunha Filho, de la Universidad Federal de Ceará.

Covas logró el respaldo de 59,4% de los votos y Boulos de 40,5%. "Aunque no haya ganado llegó a segunda vuelta cuando solo tenía siete segundos en el horario electoral gratuito", destacó Cunha Filho. En 2018 Boulos fue el candidato presidencial del PSOL, reuniendo poco más de 600.000 adhesiones, siendo el candidato menos votado.

El profesor brasileño consideró que teniendo en cuenta estos factores el líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo consiguió "un resultado bastante importante". "Sale mucho más fuerte de lo que había entrado a esta campaña. Sacó dos millones de votos en San Pablo, que es más de lo que había reunido en 2018".

Por el contrario, el entrevistado consideró que el PT como gran referente de la izquierda brasileña durante las últimas décadas fue "claro perdedor". "Salió por primera vez sin ninguna alcaldía en capitales de estados y bajó bastante en números absolutos de alcaldías que controla", precisó.

Esto determinará que cuando lleguen las próximas elecciones le será muy difícil "mantener el discurso de que ́´somos el principal partido de izquierda y por tanto tenemos la cabeza de la candidatura y los que quieran alinearse que vengan por detrás a apoyarnos".

Desde su perspectiva se abre un tiempo de discusión política dentro del PT y en toda la izquierda para definir cómo abordará los comicios nacionales de 2022 y si es posible concretar lo que Cunha Filho definió como "muy importante" al referirse a la formación de "un frente amplio antibolsonarista".

Otras tiendas

"Los partidos que estaban a la derecha del centro han sido los grandes ganadores. Sin embargo, están fragmentados y son muchos los que han ganado: algunos de centro o centro derecha", apuntó el experto.

"Lógicamente son bastante pragmáticos, entonces hacen alianzas con la izquierda o la derecha según les convenga. Hoy están en la base de apoyo de Jair Bolsonaro, pero en una situación en la que Bolsonaro depende mucho más de ellos de lo que ellos dependen de Bolsonaro", indicó.

El presidente de Brasil no cuenta actualmente con partido propio, luego de abandonar en 2019 el Partido Social Liberal que lo llevó al poder en 2018. Su intención era formar su propia organización, que se llamaría Alianza para Brasil. Pero como recordó el profesor de la Universidad Federal de Ceará, no pudo reunir las firmas necesarias.

Por eso en estos comicios no presentó candidatos propios, sino que dio respaldo a los de otros partidos: de los 13 que apoyó en este balotaje solo dos lograron ganar. Pero lo hicieron en ciudades de poco impacto electoral como Ipatinga y Parnaíba, en los estados de Minas Gerais y Piauí, respectivamente.

Cunha Filho considera probable que Bolsonaro busque aliarse con alguno de los partidos que ocupan el espectro que va del centro a la derecha para 2022. Por eso decía que el presidente dependía más de ellos que viceversa.

"Muchos de esos partidos, como Demócratas (DEM), el mal llamado partido Progresista, (el PP) han ganado muchas alcaldías también pero mayormente en ciudades pequeñas del interior. Aunque DEM ganó con bastante margen en Salvador de Bahía, una capital importante y otra en el sur", ejemplificó.