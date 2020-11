"Ser mujer es peligroso en todo el mundo, en México es una peligrosidad de salvajismo brutal"

Este 25 de noviembre organizaciones feministas de Quintana Roo realizarán una movilización separatista: solo habrá mujeres. Estarán identificadas dada la situación particular de cada una: familiares de víctimas, discapacitadas, con menores a cargo y mujeres en general. Será en rechazo a la represión institucional y la violencia social.

La movida es una respuesta directa a la alarma de género activada en ese estado desde 2017, ya que lejos de accionar las políticas públicas para contener el flagelo, la violencia no para de aumentar.

En este contexto las imágenes de la represión desatada en Quintana Roo este 9 de noviembre dieron la vuelta al mundo por la brutalidad y saña demostrada por la Policía.

No solo hubo heridos, tres de bala, dos de ellas mujeres, sino que estudiantes que participaban de una marcha fueron abusadas sexualmente y torturadas. Se habían convocado en protesta por el abuso y asesinato de tres jóvenes.

"Ese fin de semana, a partir del día 7, apareció una mujer asesinada con violencia en un edificio abandonado. En otro municipio apareció otra mujer asesinada y abusada, y justamente en esos días estábamos en búsqueda de Bianca Alexis, una estudiante de 20 años", contó a Sputnik Florencia Lato, integrante de Defensoras Digitales.

Empezaron a buscar a Alexis su familia y sus compañeros, y ellas se sumaron como colectiva integrante de la red feminista para dar apoyo y potenciar esa búsqueda.

"Al día siguiente apareció no solo muerta sino desmembrada en bolsas", repudió.

"Algunos medios de comunicación publicaron la foto de su cuerpo, una revictimización brutal. La ciudad quedó muy shockeada porque en un fin de semana nos mataron a tres mujeres", explicó Lato el contexto a la hora de movilizarse el 9 de noviembre.

Tras el horror, represión

La marcha comenzó frente a la sede de la fiscalía en el municipio de Benito Juárez en la ciudad Cancún. "Aquí se concentran muchas de las cosas que pasan en este estado porque es una ciudad turística", indicó Lato. Posteriormente, una parte de la movilización se trasladó al ayuntamiento de la ciudad.

"Había muchos profesores de Bianca Alexis que fueron a proteger y a acompañar a sus estudiantes. Ahí fue cuando vivimos y sufrimos una represión policíaca nunca antes vista", recordó Lato.

Destacó que "no había nadie con armas poniendo en riesgo la vida de los demás, eran estudiantes, familiares y feministas enojados, pero nada más que eso. Repentinamente, no fue algo espontáneo, comenzaron a disparar a diestra y siniestra con armas largas, cortas y de todo tipo. Primero pensamos que eran disparos al aire, pero resulta que no".

Los tres heridos con armas de fuego en las piernas confirmaban que la intención era lastimarlos. Lato narró que muchos estudiantes, chicos y chicas, pensaron que era algo para deshacer la movilización y decidieron esconderse en unos jardines cercanos al ayuntamiento.

"Allí los policías fueron a amagarles; hubo abuso sexual dentro del ayuntamiento, las maltrataron, y a un profesor lo dejaron muy golpeado", describió.

Unidas y adelante

"Como mujeres defensoras de DDHH hemos vivido estos hechos muy de cerca, hemos vivido feminicidios, hemos buscado mujeres que no hemos encontrado. Esto pegó mucho a un ámbito estudiantil y yo vi en la manifestación que no solo estaban compañeros de ellas sino toda una esfera estudiantil en la calle, cosa que me ha esperanzado un montón", dijo a comentó la referente.

Generalmente "la población no se involucra en la problemática de las mujeres", pero la represión del 9 de noviembre pudo haber marcado un cambio ya que "se atacó a toda la población".

"Hay que pensar que esto ha llegado al hartazgo total. En este país son asesinadas salvajemente 10,5 mujeres por día. Ya ni siquiera podemos centrarnos en un debate más elevado como la paridad salarial, tenemos que estar enfocadas en la vida y en la muerte, y en esta ciudad en particular los abusos sexuales a mujeres aumentaron muchísimo".

En el tercer trimestre de 2019 hubo una variación de 325% de incremento de este delito. "No le pasa a una ni a dos, sino a miles de mujeres. Esto ya permea en toda la población que por suerte está entrando en conciencia".

No es un día más

Con este contexto de fondo llega a Quintana Roo un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Sabes qué se conmemora el 25 de noviembre y por qué es tan importante que lo sepas?



La conversación alrededor de la violencia contra las mujeres la hacemos todas, socializa el tema en todos nuestros espacios, es la única manera de recuperarlos. pic.twitter.com/BYkv1eqREe — Defensoras Digitales (@ddigitalesqroo) November 22, 2020

​La red feminista del estado mexicano convoca a una movilización de carácter "separatista", en el sentido de que solo se permitirá la presencia de mujeres.

"Cualquier acción que tomes como mujer aquí es peligrosa. Ser mujer es peligroso, en todo el mundo tiene un nivel de peligro mayor, pero en este país tiene un nivel de peligrosidad que es de salvajismo brutal", resumió.

"Vamos a decirle al Estado que no precisamos balas, sino acciones. Vamos a demostrar que podemos salir juntas y nos podemos proteger (...) es una marcha totalmente separatista de puras mujeres pidiendo el pare de las violaciones hacia las mujeres, somo mujeres luchando por mujeres", concluyó.