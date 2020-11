Cuatro años de la paz: de guerrilleros a productores piscícolas

Este último dato surge de un informe publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que también cifra en 306 las personas asesinadas en esos episodios.

En comparación, la institución aporta que los asesinatos colectivos aumentaron drásticamente, siendo que en 2017 se contabilizaron 11. Antioquia, Cauca y Nariño son los departamentos más afectados.

Indepaz también lleva un registro de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en el país andino: 256 en lo que va de 2020, debiéndose sumar a 12 familiares de estos activistas que han sufrido la misma desgracia. Más del 80% de los asesinatos son perpetrados por grupos armados no identificados o anónimos.

Un paso al frente

"Creo que todos teníamos muy claro que había que hacer un alto en el camino y cambiar de estrategia. Estábamos claros que no podíamos tampoco continuar en la guerra porque en cierto sentido los motivos de muchos para ingresar al conflicto armado fue producto de la misma violencia que generó el Estado en algún momento", dijo a Sputnik Alexander David Santamaría.

Junto con otros excombatientes de los frentes 34 y Aurelio Rodríguez de las desaparecidas, Santamaría está instalado en Quibdó, capital del departamento del Chocó, con una de las poblaciones más importantes en la Región del Pacífico Colombiano.

Allí le dan vida a un proyecto de trabajo en el rubro piscícola bajo la denominación Cooperativa Héroes de Murrí. Cuentan con el apoyo del Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), la ONG ARN, que apuesta a la reconciliación entre colombianos, y la propia Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

En Quibdó, excombatientes que integran la cooperativa Héroes de Murrí realizaron la primera siembra de alevinos en estanques de geo membrana, que dentro de cinco meses se convertirá en su primera cosecha de tilapias. #AsíSeEmprendePaz desde los territorios https://t.co/z9XtgGIEqx pic.twitter.com/rHbzANHMR1 — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) October 3, 2020

​"Estamos sembrando tilapia roja", contó Santamaría al referirse a la especie de peces que comercializarán una vez la siembra empiece a dar resultados.

Pero no les ha sido fácil: "Cuando no se conocen estos temas de proyectos a veces se estudian algunos rubros o necesidades y en este caso hubo necesidades que no se contemplaron y eso hizo que el presupuesto nos quede corto y no pudiéramos implementarlo de una manera efectiva por falta de recursos".

Pero la adversidad no los detiene, especialmente a nuestro entrevistado. "Soy muy optimista y creo que este 2021 nos puede ir mucho mejor porque también le hemos estado haciendo entender al Gobierno la necesidad de avanzar en la reincorporación. Creo que han habido resultados muy positivos en todo el territorio con el tema de paz y estamos demostrando en terreno el compromiso asumido".

Pasos difíciles

La Cooperativa Héroes de Murrí tuvo que readaptarse ya varias veces desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016. Cuando entró en vigencia y los combatientes de las FARC se desarmaron, les fueron asignadas zonas específicas para acogerse a los beneficios y compromisos del pacto y para ingresar al mecanismo de reincorporación.

A esas áreas se las conoce como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). "Donde hice la reincorporación se suprimió y debido a eso nos tocó expandirnos a otras áreas de reincorporación. Acá en Quibdó, estamos en una nueva, pero el Estado no las ha reconocido como tal, ahí estamos en esa lucha", resumió el cooperativista.

"Han sido múltiples los obstáculos. Sí, éramos conscientes de que no iba ser fácil porque nada en esta vida lo ha sido. Nos hemos enfrentado con una cantidad de cosas, pero tratando de perseverar y salir adelante con esa paz que tanto requiere el país", enfatizó.

"Estamos tratando de ofrecer el producto a los comerciantes y supermercados en Quibdó, y a los barrios que son buenos consumidores acá en la ciudad", contó.

En este sentido explicó que están buscando alianzas con otras entidades para expandirse hacia otras ciudades y ver si más adelante pueden exportar.

El gran paso

Consultado sobre cómo fue el momento en que decidieron sumarse al Acuerdo de Paz y dejar las armas, el exguerrillero señaló que "uno de los principios que siempre tenía la organización era buscar una salida negociada al conflicto armado y yo creo que por ese medio fue que logramos avanzar de una manera exitosa en el acuerdo de paz".

Según compartió, "creo que todos teníamos muy claro que había que hacer un alto en el camino y cambiar de estrategia porque no podíamos tampoco continuar en la guerra porque en cierto sentido los motivos de muchos de ingresar al conflicto armado fue por producto de la misma violencia que generó el Estado en algún momento. Desde hacía mucho tiempo estábamos esperando ese espacio, esa ventanita que se abriera"

Transcurridos cuatro años desde su firma y teniendo en cuenta la violencia que todavía sacude al país, Santamaría reconoció que esta realidad "ha influido mucho en los excombatientes porque en sí se ha venido desacelerando todo el proceso. Las cosas han venido muy lentas y no se ha visto un compromiso real del Gobierno. Entonces eso impacta mucho y desanima a las comunidades para comprometerse con los proyectos".

A pesar de que hay "mucha preocupación y desmotivación en el personal", la vuelta a las armas como hicieron algunos líderes disidentes de las FARC no parece ser un camino para los miembros de la Cooperativa Héroes de Murri.

"Al fin y al cabo es una de las fortunas que acá en el Chocó no hay una disidencia gracias al trabajo que se hizo de pedagogía frente al proceso de paz y la gente ganó mucha conciencia del paso que se iba a dar".

Finalmente destacó Santamaría que "acá en el Chocó la mayoría de la tierra es colectiva y ahí estamos trabajando de la mano con esas entidades para encontrar el mecanismo más adecuado para la reincorporación y lo que nos han manifestado es mucha voluntad de querer ayudar a la reincorporación y todo lo que tiene que ver con la paz de los chocoanos".