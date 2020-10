"EEUU no tiene capacidad de sostener una guerra en la cercanía del territorio chino"

India y EEUU reforzaron un pacto clave para Washington, en una zona del mundo en la cual cada vez le es más difícil operar a sus anchas. El nuevo acuerdo implica, entre otras cosas, el intercambio de datos por satélite para mejorar las capacidades misilísticas y de drones por parte de Nueva Delhi.

Es el cuarto convenio de características similares suscrito con India, que confirma así el estatus preferencial que la Casa Blanca le dispensa. Este tipo de acuerdos están restringidos para sus socios de la OTAN y países como Japón, Corea del Sur y Australia, con los que forma un bloque geopolítico de contención a China

Pompeo destacó ante la prensa que "nuestros líderes y ciudadanos ven cada vez con mayor claridad que el Partido Comunista Chino no es amigo de la democracia, el Estado de derecho o la transparencia (...) Me complace decir que EEUU y la India están tomando medidas para fortalecer nuestra cooperación contra todo tipo de amenazas, y no solo las planteadas por el Partido Comunista Chino", enfatizó.

El cuco rojo

"Este es el discurso ideológico de Pompeo y de la extrema derecha de EEUU que ni siquiera [el presidente Donald] Trump tiene. Es ideológicamente fascista, neoconservador. La retórica de no hablar de China sino del Partido Comunista Chino como el peor mal del planeta es una creación de Pompeo", dijo a Sputnik Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional venezolano especializado en el gigante asiático.

Desde su perspectiva, los grandes medios de comunicación lograron instalar el fantasma de Pekín y eso hace que en los últimos tres años "el rechazo en la sociedad haya saltado de alrededor de 38 a 63%". (...) La fabricación de China como enemigo aporta votos en primera instancia y una vez que se está en la presidencia aporta popularidad", acotó.

Bajo la administración Trump se tensaron como nunca antes las relaciones con la potencia asiática. Además de la guerra comercial desatada hace dos años, hay que incluir —entre otras acciones— la injerencia norteamericana en Hong Kong y Taiwán y la caracterización que hace el mandatario del COVID-19 al nombrarlo como "el virus chino". EEUU también se vale de los problemas limítrofes que el gigante asiático mantiene con India en la zona del Himalaya.

"EEUU hace gran esfuerzo para transformar estos pequeños conflictos que se generan con fronteras difusas", apuntó Rodríguez Gelfenstein en alusión al acercamiento con India, en especial en el último año de mandato de Trump. "Hay un entorno de seguridad que China trata de proteger y que EEUU trata de alterar", resumió el entrevistado.

¿En pie guerra?

"Nunca permaneceremos de brazos cruzados cuando nuestra soberanía esté amenazada y no permitiremos nunca a ninguna fuerza invadir o dividir a nuestro país", advirtió el viernes 23 el presidente de China, Xi Jinping, en un mensaje dirigido a EEUU y a su política de ataque en diversos frentes.

Las palabras del mandatario fueron durante un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en el 70 aniversario de la Guerra de Corea (1950-53). Destacó que en aquella oportunidad las tropas chinas y norcoreanas derrotaron a sus rivales y "destrozaron el mito de la invencibilidad del Ejército estadounidense". Una semana antes, Xi había pedido a sus Fuerzas Armadas que "pongan toda su mente y energía en prepararse para la guerra".

Consultado sobre si China posee capacidad real de respuesta militar contra EEUU, Rodríguez Gelfenstein afirmó que "sí, en términos de la defensa de su soberanía. No hay que pensar esa capacidad en términos de la oposición a una política militar imperialista con otra política imperial porque eso no está en los cánones del comportamiento ni en la doctrina militar china".

El que busca, encuentra

"Toda la estructura y desarrollo militar chino tiene alcance absolutamente defensivo. Xi se refiere a la defensa de su soberanía, se refiere a Taiwán", ejemplificó. "En ese sentido, tiene capacidad", indicó. En septiembre, la Fuerza Aérea china difundió un video simulando un ataque a una isla en el Pacífico que según los expertos sería la de Guam, donde EEUU tiene una base militar.

La simulación incluye la destrucción total de la base. "Dicen que Guam podría desaparecer muy rápidamente. Pero Taiwán también y más fácil todavía; cuántos misiles tendría que vender EEUU para que se defienda, 1.000, 10.000, 100.000, pero Taiwán es indefendible en términos militares cuantitativos y cualitativos" para Washington.

"EEUU no tiene capacidad de sostener una guerra en la cercanía del territorio chino, donde Pekín tiene una capacidad permanente de abastecimiento logístico, mientras que Washington tendría que trasladarse miles de kilómetros para abastecer a sus portaaviones y bases militares", afirmó.

Finalmente, Rodríguez Gelfenstein sostuvo que "no hay que analizar las palabras de Xi en cuanto a que puede lanzar una agresión. No lo va a hacer, no es su lógica, pero sí se van a defender y van a defender su soberanía".