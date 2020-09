"En Ecuador gobiernan el Departamento de Estado de EEUU y la élite económica"

Se trata de la fórmula que representa a una amplia plataforma política liderada por el expresidente Rafael Correa, quien ya fuera impedido de candidatearse por el CNE.

"Correa tiene más de 30 procesos de investigación, 14 procesos penales, dos órdenes de prisión preventiva y una sentencia ya ejecutoriada, el caso sobornos, muy similar al de Lula da Silva y de Cristina Fernández", dijo a Sputnik Gabriela Rivadeneira, del Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa.

La llamada causa Sobornos 2012-2016 indaga la supuesta vinculación del exmandatario (2007-2017) y de otros dirigentes en la obtención de dineros de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de concesión de obras públicas.

Rivadeneira sostuvo que dicha causa se parece más a la que buscó implicar a la actual vicepresidenta de Argentina. "La prueba principal es una libreta que supuestamente tenía todos los vínculos de la organización ilícita, pero al no poder comprobar nada lo sentencian. El delito de Correa es de implementar influjo psíquico y por eso tiene ocho años de prisión".

Agregó que la sentencia conocida a principios de septiembre fue "acelerada en el tiempo para evitar que pueda inscribirse a candidato a presidente de la República".

"Es una serie de acusaciones falsas bastante absurdas dentro del escenario institucional y político, pero que al final dan efecto cuando logran proscribirlo, que era el objetivo inicial del presidente Lenín Moreno con sus aliados económicos", expresó.

¿Quién gobierna en Ecuador?

"Aquí los que están gobernando son el Departamento de Estado de EEUU, los medios de comunicación monopólicos y la élite económica", afirmó la expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador (2013-2017).

Rivadeneira coincidió en que "es cuestión de tiempo" para que en el país pase una vez más lo mismo que en Brasil, donde le fueron clausuradas cinco causas a Lula por falta de pruebas.

Lo mismo en Argentina, donde se estableció que durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) existía la llamada "Mesa Judicial" para armar denuncias contra líderes progresistas, como la "causa de los cuadernos" por el supuesto pago de sobornos.

"Lo lamentable es que el aparato de justicia, secuestrado por el Gobierno de turno y sus aliados económicos, logra de manera inmediata surtir efecto y proscribir políticamente a quien sabe que en las urnas reivindica los procesos progresistas con apoyo de la mayoría de su gente", remarcó la entrevistada.

"Rafael Correa aún con toda la persecución y judicialización lideraba las encuestas de intención de preferencia electoral", enfatizó.

Rivadeneira advirtió que antes que se pueda echar luz sobre los juicios contra el correísmo se está preparando el camino para que, llegado el caso, se repita en Ecuador lo que sucedió en noviembre en Bolivia.

"Espero que no, pero lo de Bolivia nos muestra que es una probabilidad. En el golpe de Estado contra Evo Morales actuó el Comando Sur. No debemos quitarlo de la mira", advirtió.

"Ese escenario no lo debemos descartar. Si vemos en los últimos años el crecimiento de personal y tropas militares norteamericanas en nuestro territorio, no debemos asombrarnos que esto sea una alerta para los atentados a la democracia y que tenga el respaldo no solo nacional sino también internacional", denunció Rivadeneira.

En este sentido, recordó que el segundo al mando del Comando Sur estuvo en Ecuador hace un año en reunión con el Ministro de Defensa para acordar una articulación y cooperación con las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Para Rivadeneira, la inacción de la Organización de los Estados Americanos ante este tipo de situaciones "nos hace ver que tanto la OEA como cualquier otro organismo de arbitraje de conflictos con sede en Washington van a terminar siendo complacientes con los gobiernos afines con la política de Donald Trump".

"En Ecuador la situación se complejiza porque no hay un contenedor de derecha que pueda hacer frente a la fuerza que ha demostrado en este tiempo Andrés Arauz", indicó Rivadeneira. Aludía a que ninguno de los casi 20 binomios en carrera para las presidenciales de febrero de 2021 logra convertirse en una opción real para vencer a Arauz y suceder a Moreno.

Van por Arauz

La dirigente del correísmo se encuentra exiliada en México por "persecución política" del Ejecutivo de Moreno. Desde su perspectiva, con Arauz liderando todas las encuestas, incluso con un probable triunfo en primera vuelta, "lo que ahora intentan es no solo quitar a Rafael Correa sino prohibir o no permitir la inscripción formal del binomio de Andrés Arauz".

De concretarse esta posibilidad, avalada por comentarios de voceros del Gobierno en ese sentido, "estaríamos frente a un proceso ya de dictadura contumaz (...) que les permitiría que en Ecuador se ratifique un gobierno de derecha y que eso dificulte el retorno del progresismo".

Para este martes 29, las más de 300 organizaciones políticas y sociales que componen el movimiento Unes que lidera Correa —exiliado en Bélgica— convocan a movilizarse en todo el país, pero en especial frente a la sede del CNE en Quito, a la espera del fallo sobre las impugnaciones.

"En Ecuador, si no se logra realmente la participación política de la principal fuerza del país (...) nosotros no podemos ser responsables de la reacción que pueda tener un sector de la población bastante importante dentro de la política", concluyó Rivadeneira.