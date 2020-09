"Calderón protegió desde el Gobierno la existencia del Cártel de Sinaloa"

"Es un libro que fue censurado. No se pudo publicar en 2012 antes de que Calderón terminara su sexenio", dijo Wornat, horas después de tuitear este 15 de septiembre que había llegado a sus manos un ejemplar de Felipe, el oscuro: Secretos, Intrigas Y Traiciones del Sexenio Más Sangriento de México.

La editorial Planeta en México había anunciado un mes atrás la salida del material luego de una decisión drástica tomada en 2012, cuando se suspendió la publicación.

"Estuve tres años trabajando con grandes dificultades porque fue el sexenio de la guerra al narcotráfico", contó la periodista sobre la política desplegada por el mandatario, electo por el Partido de Acción Nacional (PAN).

Según cifras oficiales, más de 100.000 muertos y 22.000ocurrieron por el enfrentamiento directo desatado por Estado. "Fue muy complicado investigar, viajar por México y entrevistar a la gente. Una cosa es Ciudad de México y otra ir hacia el interior, a los estados donde estaba la guerra en su máximo apogeo, con miles de muertos y desaparecidos, un desastre", describió.

Contó que durante ese tiempo vivió en carne propia al igual que sus colaboradores y la editorial "la consecuencias de esta situación".

No fue su primer trabajo de riesgo, explicó Wornat, y aseguró que siempre fue "periodista de batalla, por darle un nombre, cubrí varias guerras. No es que me guste la adrenalina ni que tenga pasión por el peligro porque no es así, sino que realmente me gusta ese tipo de periodismo".

Con fraude y balas

Para la investigadora, la guerra al narcotráfico que lanzó Calderón apenas asumió lo hizo con el fin de legitimarse en el cargo porque "asume con graves sospechas de fraude".

Consultada sobre las motivaciones para emprender un trabajo de estas características, dijo que en "la guerra hay miles de víctimas, siempre, y son los inocentes, las mujeres y los niños".

Wornat relató que conoció de cerca estas historias "recorriendo los estados que estaban más afectados por la violencia entre los carteles".

En realidad era un montaje para "proteger desde el Gobierno la existencia del Cártel de Sinaloa, y limpiar el resto del territorio de los otros cárteles, que eran tan sanguinarios como ese. Todo eso generó una situación muy caótica".

"En el libro se demuestran varias cosas. Primero, que Felipe Calderon no ganó por derecha la elección, hubo un fraude. Él pactó con las mafias del poder para acceder. Otra cosa que demuestra es toda la trastienda del poder mientras se desataba una guerra: intrigas, crímenes, traiciones y los atentados", señaló.

La periodista también logró exponer "la complicidad de las agencias de EEUU con esta guerra. Aquí nadie se salva, y cuando hablo de agencias hablo del FBI y la DEA, sobre todo de la DEA".

El Chapo y Cía

"Para EEUU el mejor cártel para negociar era el de Sinaloa. Todos los demás que lo enfrentaban, en una operación desde el poder, fueron eliminados. En el libro cuento que en 2004 la DEA coloca a Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad", señaló.

García Luna —considerado el artífice de la "guerra contra el narcotráfico"— se encuentra detenido en EEUU desde diciembre de 2019 para ser juzgado por corrupción y narcotráfico . Está prevista su próxima audiencia el 7 de octubre.

"La DEA primero lo premia y luego lo recomienda con Calderón para que siguiera en su Gobierno como Secretario de Seguridad. Después viene la iniciativa Mérida con todas sus consecuencias", añadió.

El Plan Mérida es una adaptación del Plan Colombia para México. Consiste en la financiación del aparato represivo nacional para combatir a los narcos.

Pero Wornat recuerda las distintas irregularidades como "la absurda Operación Rápido y Furioso de tráfico de armas a través de la frontera, que supuestamente era para atrapar a los narcotraficantes, pero que terminaron en sus manos y fueron usadas para asesinar a los mexicanos".

Use y tire

Wornat se refirió también al auge de las narcotelenovelas que hacen furor en plataformas como Netflix, pero también a otras tantas expresiones artísticas y culturales inspiradas en el estilo de vida narco.

"Hay una cierta sacralización porque es parte de toda la vida de México, está metido profundamente en su cultura", resaltó.

"No hay que sacralizarlos, primero porque la vida de los narcos es muy corta y no tiene ningún tipo de atractivo. Andan corriendo de aquí para allá, ganan mucho dinero pero terminan destruidos en una cárcel de EEUU, como fue el juicio del Chapo Guzmán", agregó.

"Cuando no te sirve para el negocio, ahí los llevamos a EEUU y le metemos 50 años por la cabeza si es que no se quieren convertir en testigo protegido y cantar. Ha pasado con todos, pero no se ha modificado la situación", afirmó la investigadora.

"Por otro lado hay una catarata de películas, de series, libros, que generan un gran atractivo para México, EEUU y cualquier país. Es la temática que más se consume", indicó Wornat.

La investigadora aseguró que su libro es para las víctimas de la guerra al narcotráfico y para las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron el sexenio de Calderón.

Felipe, el oscuro: Secretos, Intrigas Y Traiciones del Sexenio Más Sangriento de México, ve la luz, además, en pleno debate sobre la pertinencia de juzgar o no a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y al propio Calderón.

El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, convocó a una consulta popular en la que también participará el Congreso. Lo hizo, entre otras razones, a raíz del escándalo desatado por la extradición del exdirector de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya, y la trama de corrupción que recorre a los últimos cinco presidentes, tanto del PAN como del Partido Revolucionario Institucional.