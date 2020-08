Presidente del Parlasur: que las elecciones en Bolivia sean "transparentes y sin proscripciones"

"Carlos Mesa, que tiene grandes chances de competir el 18 de octubre, nos dijo que si el MAS no iba a elecciones él no va participar. Y que había serios riesgos de que si el MAS no iba a elecciones hubiera una guerra civil", dijo a Sputnik Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur).