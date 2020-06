Secretario de la Comunidad Andina: "Somos del criterio de crear fronteras al teletrabajo"

"Hay que intentar una nueva política de consumir lo nuestro", propuso en diálogo con Sputnik el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, sobre las estrategias de recuperación económica pospandemia. Pero también para impulsar nuevos paradigmas que fortalezcan las económicas regionales.

"No será el mismo mundo ni tendremos la misma prioridad y ópticas", marcó Pedraza, quien viene desarrollando una serie de actividades para fortalecer el bloque andino que reúne a Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, y las convergencias con otras asociaciones y regiones de América Latina y el Caribe.

Pedraza cree que la crisis sanitaria del COVID-19 determinó el fin de la globalización como estaba concebida, y que lacomo para otros procesos asociativos.

"Se trata de apuntar más a fortalecer lo regional porque una experiencia que nos deja [la pandemia] es que no estábamos preparados para esto, nadie lo estaba. En Latinoamérica, con mayor vulnerabilidad que en Europa, vamos a tener unas consecuencias mucho más fuertes sobre todo en temas de economía, en pérdida de vidas", lamentó.

"No debemos seguir dependiendo de unas economías muy pocas y fuertes sino desarrollar nuestra propia economía fuerte, incluso agresiva para encontrar nuevos mercados, nuevas rutas, pensando que nosotros podríamos ser claramente a partir de esto, si lo sabemos manejar, una suerte de despensa alimentaria del planeta", afirmó el entrevistado.

Iniciativas andinas

El político colombiano destacó como prioritario "recuperar la salud y evitar más muertes", teniendo en cuenta que Latinoamérica hoy es el epicentro de la enfermedad. Pero al mismo tiempo consideró fundamental poner sobre la mesa, como lo viene haciendo en conferencias virtuales, una serie de aspectos a mejorar o corregir.

Entre otros, enumeró: fortalecer a las pymes, el comercio electrónico, las ruedas de negocios, crear cadenas de valor, insertar innovacion y tecnologia, reubicación de plantas de procesamiento y de ensamblaje.

"¿Por qué no tener plantas de ensamblaje de equipos médicos de alta gama y tecnología en nuestro territorio para no depender? Si hoy tuviéramos fábricas de unidad de cuidados intensivos, aquí en la CAN, respiradores fabricándose por montones y medicina de alta gama de farmaceúticas muy reconocidas del mundo, otro sería el cuento", resumió.

Una región que produce y mira hacia adentro tendría varios beneficios, destacó, y alentó a desarrollar esta "nueva política de consumir lo nuestro", partiendo de la base de que "nos fortalece, nos da más puestos de trabajo, más economía circulante, hace que mejoren las economías compartidas, genera empleo y este provoca estabilidad social y bienestar".

El entrevistado también se refirió al teletrabajo y su impacto en la vida de las personas.

"Con el teletrabajo se ha abierto un debate. Nosotros somos del criterio de crear fronteras al teletrabajo, no para acabarlo, limitarlo o reducirlo, sino para ponerlo en el lugar justo para que, siendo un mecanismo de productividad empresarial, industrial y gubernamental, no afecte el espacio del hogar y la vida de familia", resaltó el secretario general de la CAN.

"Es decir, poner una frontera para que sea 100% productivo y no se involucre creando desajustes en la familia y una serie de cosas que se debaten a su alrededor y que cada Gobierno y sus circunstancias van a ir determinando", dijo Pedraza, sin querer fijar aún posición desde la CAN.

En tanto, el secretario aseguró que "podremos dar algunos tópicos de reglamentación" con una perspectiva, entre otras cosas, de evitar el abuso hacia los trabajadores.