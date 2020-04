Duda sobre salud de Kim Jong-un "es propia de la paranoia de la Guerra Fría"

El 21 de abril el periodista mexicano Fernando del Rincón abrió su programa en la cadena CNN con la noticia sobre que Kim estaba grave a raíz de problemas durante una cirugía y aseguró que se trataba de una fuente oficial del Gobierno de EEUU.

"El agravante es que la única fuente había sido la CNN, no había otras cadenas involucradas. Todas la cadenas lo dieron pero el origen es la CNN que no publicó de dónde había sacado la información", afirmó Álvarez, máster en Estudios de Corea y el Este de Asia en la Universidad Yonsei en Seúl.

La situación está inmersa en una lógica que "ante cualquier movimiento se generan sospechas un poco descabelladas propias de la paranoia de la Guerra Fría", señaló la experta, para quien nada nuevo ha sucedido en torno a la salud del líder asiático.

Sobre las versiones que en este contexto posicionaron a su hermana menor Kim Jong-yo como "la" sustituta, Álvarez afirmó que "claramente es una persona de su confianza, pero eso no habilita que sea la sucesora. Podría tener un rol protagónico y que el poder lo ejerciera otra persona".

Buenos vecinos

Sobre la coyuntura en la península, más allá de las disputas históricas entre Corea del Norte y EEUU, Álvarez señaló que la principal potencia también tiene su propia polémica actual con Seúl.

"Trump quiere desligarse de los costos que le implica mantener la seguridad en Corea del Sur, por lo tanto es un escenario particular en la península", explicó la académica argentina.

"Hubo informaciones estas semanas sobre si Corea del Sur se iba a hacer cargo o no de su seguridad en términos materiales y que tenía que empezar a pagarle a EEUU parte de los costos de mantener sus bases y su colaboración militar", agregó.

Por eso el reciente triunfo electoral del presidente Moon Jae-in en Corea del Sur supuso una nueva noticia también para el país vecino, pues tanto él como su Partido Democrático apuestan a la paz y al diálogo intercoreano, más allá incluso de la posición de Washington.

"Con los países de la región que son centrales para la supervivencia, Corea del Norte sigue teniendo buenas relaciones. No ha habido ninguna interrupción en los lazos de cooperación con Corea del Sur, China y Rusia, que siguen perfectamente bien encaminadas", al igual que con otros países como Singapur, con quien tiene relaciones comerciales, agregó la especialista.

El mal estado de salud del líder norcoreano difundido por CNN tenía como dato de la realidad la ausencia de Kim en unos festejos considerados sagrados en su país. Se trata del 15 de abril, celebrado como Día del Sol en homenaje al cumpleaños del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, abuelo del actual mandatario.

Sin embargo para Álvarez, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el también líder del Partido del Trabajo de Corea dará una nueva prueba de vida, como la de este lunes 27, cuando los periódicos norcoreanos publicaron una carta suya dirigida a un grupo de trabajadores para agradecerles su esfuerzo.

"El Primero de Mayo seguramente aparecerá en escena con alguna jugada llamativa", proyectó la entrevistada. Pero en caso de que eso no ocurra tampoco querrá decir que haya muerto. "Ya hubo otras veces en las que no aparece", aportó Álvarez, quien también recordó que "a su mujer ya la han matado varias veces y no está muerta, está muy bien y lo sigue acompañando".