COVID-19 en África: "Es una bomba de tiempo que hay que detener"

Hasta este martes 21 la Organización Mundial de la Salud había confirmado 22.800 contagios y 1.144 fallecidos por COVID-19, pero se estima que el nivel de subregistro es muy importante por las propias características de los países que lo integran.

Es el continente más afectado por epidemias y el que posee índices de desempleo, informalidad y desigualdad superiores a los del resto del mundo. Solo 34 % de los hogares tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos, una medida preventiva elemental contra el nuevo coronavirus

Sudáfrica, Marruecos, Egipto y Argelia son hasta el momento los países más castigados. "Sudáfrica está teniendo problemas serios de abastecimiento para la población más carenciada. La ministra de Desarrollo Social dijo que tendrá que aumentar las cuotas de provisión de alimentos", indicó Freixa, responsable de un sitio web especializado en el continente.

"Ya hubo saqueos y represión policial por ejemplo en Ciudad del Cabo, hay gente que tiene hambre", dijo al referirse a una de las potencias continentales y uno de los países más desiguales del planeta.

Tanto en Sudáfrica como el resto de naciones, organizadas como economías occidentales, "gran parte de la población vive en la informalidad y encerrar a la gente en la casa" provoca dilemas a la hora de resolver si "me cuido de la enfermedad, me muero de hambre o no pago el alquiler".

De acuerdo con un informe publicado este 17 de abril por la Comisión Económica para África de la ONU, el continente puede perder la mitad de su PBI por a pandemia. También se proyecta que "unas 30 millones de personas ingresarán en la pobreza por los los costos económicos de esta gran pandemia", aportó el experto.

Vestigios colonialistas

El continente tiene experiencia en materia de epidemias y otras enfermedades que lo castigan. "Hay cierto manejo preventivo y de emergencia de catástrofes con brotes periódicos como ébola y sarampión. Pero el problema que inclina la preocupación es que estas enfermedades se agregan al cuadro de situación. El coronavirus viene complicar aún más el panorama", agregó Freixa.

Sin embargo remarcó que "la teoría de que los africanos tienen cierta inmunidad es una mentira, no está probada científicamente".

Así como la falta de agua es un problema grave y generalizado, también lo son otros como "la falta de insumos médicos y sanitarios básicos en países que a su vez atraviesan conflictos armados de importancia".

Esta sumatoria de factores hacen que el continente pueda convertirse en el más afectado por la enfermedad en distintos ámbitos. Hay países que procuran cooperar, como China, que pese a haber sido el epicentro, ha destinado 1.300 millones de euros en apoyo con provisión de insumos, kits de testeo, trajes y barbijos a 80 países del mundo, y "una buena parte de este grupo son de África", señaló Freixa.

Por el contrario, otros Estados poderosos pero también muy afectados por el virus como Francia buscan seguir sacando provecho de las debilidades africanas.

"Hubo una suerte de cruzada de indignación moral muy grande porque algunos científicos franceses plantearon la posibilidad de experimentar vacunas en algunos países africanos. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el presidente de Senegal abrió las puertas a Emmanuel Macron para crear un plan de contingencia contra coronavirus, que era una forma de abrirles la puerta para usar a Senegal como campo de prueba de vacunas", manifestó el entrevistado.

Donde más se teme que la enfermedad haga estragos es en América Latina y África "porque la gran mayoría de la población vive bajo la economía informal y en la pobreza. Es una bomba de tiempo que hay que detener", concluyó el experto.