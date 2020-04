Ecuador: "Pagamos la deuda externa pero no tenemos ataúdes para enterrar a nuestros muertos"

"Vivimos una crisis terrible. El primer contagio se dio el 14 de febrero y recién el 11 de marzo se declara la emergencia sanitaria. 30 días en los que no se hizo nada", lamentó la parlamentaria andina por Ecuador, Pamela Aguirre. "No creo que exista ningún ecuatoriano que no conozca o tenga familiares o amigos que han muerto" por el COVID-19.