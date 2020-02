Caso Assange: "La violación de la justicia es una característica de los imperios"

"Me cuesta concentrarme y todo este ruido no ayuda", dijo Julian Assange este lunes 24, en el primer día del juicio que resolverá su extradición del Reino Unido a EEUU. Así le pidió a sus seguidores que bajaran el tono de las protestas en el exterior del juzgado y que retumbaban en sala.

"Entiendo y aprecio los apoyos públicos. Comprendo que les asquee todo este proceso", dijo antes de que la jueza le prohibiera hablar hacia terceras personas. Le pidió que mantuviera las formas y se dirigiera al Tribunal que lo juzga por intermedio de su abogado.

tuvo que recorrer apenas unos metros para llegar al Tribunal de Woolwich. Se encuentra alojado en la contigua cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, donde solo puede recibir dos visitas por mes.

Allí fue recluido luego de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, revocara en abril de 2019 el asilo que el país le había otorgado en 2012 y después de que Washington pidiera su extradición. Allí permaneció hasta que fue llevado al Tribunal para participar de la primera instancia. Posteriormente, el juicio se frenará al menos hasta mayo, aunque el veredicto podría llevar aún más tiempo.

El imperio de la injusticia

© Sputnik / Lourdes Gomez Manifestación contra la extradición de Julian Assange

"Si estuviéramos frente a un tribunal independiente en cualquier parte el mundo no sería posible la extradición, pero sabemos que la violación de la Justicia es una característica de los imperios y tenemos montones de casos", dijo a Sputnik Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

Como ejemplo recordó que hay una cantidad de reos a los que fueron a buscar a terceros países, se los secuestró y se los llevaron Guantánamo, indicó el abogado argentino en relación a la base que EEUU mantiene ilegalmente en Cuba y que también fuera objeto de varias de las revelaciones de WikiLeaks.

Las primeras informaciones difundidas por Assange tuvieron que ver con crímenes de guerra cometidos por EEUU en Irak y Afganistán, en el marco de "la guerra contra el terrorismo", asegurando por ejemplo que en Irak habrían asesinado a 60.000 civiles.

"Hay que castigarlo por haber ejercido dignamente su profesión", ironizó Szmukler. "En ese ejercicio desnudó los crímenes que estaban siendo cometidos por el Gobierno de EEUU, y entonces eso no se lo pueden perdonar".

"Lamentablemente, a pesar de que hay una campaña importante a nivel mundial, no tengo demasiadas esperanzas de que se logre que Inglaterra no le haga lugar a EEUU. Sería para la Justicia británica un galardón si no se presta a eso", agregó.

En EEUU el ciberactivista enfrenta 18 cargos bajo la ley de espionaje y. Pero desde que tuvo que pedir asilo se teme que pueda ser torturado o incluso condenado a muerte.

Es la primera vez que la Ley de Espionaje aprobada en 1917 y sobre la cual se basan 17 de los 18 cargos que pesan sobre Assange, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según resaltó el entorno de la plataforma de filtraciones WikiLeaks fundada por el activista australiano.

El portal y su creador se hicieron mundialmente conocidos luego de una escandalosa revelación de documentos, audios y videos que comprometen a la Casa Blanca con crímenes de guerra cometidos en Afganistán e Irak. Pero también sobre la cárcel de Guantánamo, cables diplomáticos y la campaña del Partido demócrata para las elecciones de 2016.

De vida o muerte

"Llevarlo a EEUU es un riesgo para su vida", advirtió Szmukler. "Quizás nos encontremos con un Tribunal digno, pero lamentablemente uno sabe que no es fácil. Pero hay que hacer todo lo humanamente posible", dijo en referencia a las campañas internacionales que procuran la liberación del periodista

"Desde la AAJ le hemos declarado al tribunal inglés que disponga la libertad de Assange porque se está violando la ley internacional", apuntó. Una de esas violaciones se dio cuando la Policía de Londres ingresó a la Embajada de Ecuador para detenerlo.

"El asilo no es una institución creada hace 20 días sino que tiene siglos. Se han violado derechos que son fundamentales. Por otro lado, el tema más grave es que el país que está reclamando la extradición se ha caracterizado por violar la ley internacional permanentemente", afirmó Szmukler.

El jurista afirmó que "EEUU bajo distintos gobiernos se ha caracterizado por considerar que ellos pueden hacer lo que quieren en materia de derechos internacionales". Es decir, que "no hay ninguna garantía para que se pudiera admitir la posibilidad de que fuera extraditado dentro de determinados límites porque luego no se respeta ningún límite", concluyó.