"La relación cultural que existe entre Rusia y Argentina es enorme y muy valiosa"

"Nos tenemos que plantear la relación entre las distintas comunidades humanas, que tengamos una conexión constante", dijo a Sputnik el director de Radio Nacional de Argentina, Alejandro Pont Lezica, al valorar las posibilidades de cooperación entre las radios públicas latinoamericanas en general y con Rusia en particular.

El diálogo fue en el marco del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, celebrado a instancias de Naciones Unidas desde 2012 en homenaje al inicio de las transmisiones de la radio del organismo ese mismo día pero de 1946.

De acuerdo con la ONU, los objetivos de la jornada "son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio; así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión".

La historia de la radio se remonta a finales del siglo XIX, pero sus primeras transmisiones se dieron a inicios del siglo XX. El primer audio emitido fue en 1906 en Massachusetts, EEUU, por parte el inventor canadiense Reginald Fessenden. Tocó la canción O Holy Night y leyó un tramo de la Biblia, siendo captado a bordo de buques.

El 27 de agosto de 1920, en Buenos Aires se transmitió la primera programación radial, escuchada por unas 50 personas que disponían de aparatos receptores. Se transmitió la ópera Parsifal, de Richard Wagner.

A partir de entonces, y de manera vertiginosa, la radio se convirtió en el medio de comunicación masivo por excelencia, una virtud que hasta el día de hoy mantiene.

Memoria auditiva

"Radio Nacional estará celebrando en agosto de este año los 100 años de la primera transmisión, hecha aquí, en la terrazas del Teatro Coliseo en Buenos Aires", destacó Pont Lezica, que comenzó su gestión al frente de la radio a finales de diciembre, tras ser designado por el nuevo Gobierno de Alberto Fernández.

Consultado sobre su vínculo personal con la radio, dijo que "uno no sabe en qué momento entró a su vida. Si cuando eras chiquito porque la escuchaba tu papá, por las primeras canciones, por escuchar a Gardel, Sergio Denis o los Beatles. Pero también por las primeras voces que son referentes claros, que cuando eras chico las elegían en tu casa".

"Por la radio nos llegaba la vida", resumió Pont Lezica esos primeros vínculos con un medio, que, no muchos años después, también le daría la oportunidad de trabajar. Empezó como musicalizador a los 14 años y cuando le llegaron las dos décadas de vida tuvo sus primeros programas en Radio del Plata de la Ciudad de Buenos Aires.

Vió el surgimiento de las FM y fue colaborador y corresponsal de otras radios argentinas y también de la región. Hoy dirige una radio pública con el desafío de compatibilizar el interés nacional con las realidad locales en las 50 estaciones de las que dispone.

"Radio Nacional es la Argentina, y como tal refleja a su gente y trabaja para ella. Muestra la realidad de cada lugar con una identidad nacional y es algo maravilloso trabajar todos juntos soñando el mejor programa", expresó.

Larga vida

"Una vez me pregunté si la televisión iba matar a la radio y no, la radio tiene esa espontaneidad que te cuenta la realidad más rápido que nadie pero también que no olvida la emoción", enfatizó Pont Lezica unos de los elementos distintivos.

Tampoco la llegada de internet puso fin a este medio de comunicación. Por el contrario, lo potenció y abrió nuevas oportunidades de conexión e interacción. Ya sea por las transmisiones online que toda radio hoy en día tiene, y por la posibilidad de que los programas o parte de ellos se conviertan en podcast.

"El podcast tiene el don de que lo van a buscar en el momento que tienen libertad de horario (...) tener que ver con la evolución de la tecnología y las nuevas generaciones que están en el teléfono básicamente como su centro de conexión".

La integración y la radio

"Conocer la realidad de otros países en este mundo es necesario porque nos dimos cuenta que somos un todo", apuntó el entrevistado al ser consultado sobre las posibilidades de cooperación, por ejemplo entre las radios públicas latinoamericanas en general y con Rusia en particular.

"Imagino que desde Rusia nos ven como en el final de mundo, tienen una idealización de lo que es la Argentina. Pero también hay mucha gente que tiene un conocimiento muy preciso sobre nosotros", dijo. Y agregó que "acá pasa lo mismo. Para nosotros Rusia es asombrosa, durante mucho tiempo no se conocieron muchas noticias sobre allí y hoy hay un acercamiento y conocimiento de las cosas que suceden ahí".

En este sentido, Pont Lezica subrayó que aquí "hay expresiones culturales y artísticas rusas que son muy valoradas y creo que esos son los primeros puentes que tenemos entre nosotros. Y los medios de comunicación no solo somos noticia, sino que mostramos el mundo de cada uno".

"La relación cultural que existe entre Rusia y Argentina es enorme y muy valiosa. Así que está en nuestra intención trabajar y compartir con distintas emisoras del mundo las distintas realidades", dijo.

"Espero que en esta gestión nueva nuestra relación con Rusia especialmente vaya creciendo cada vez más, que podamos establecer sobre todo puente culturales y de conocimientos", sentenció Pont Lezica.