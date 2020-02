Presidente del Parlasur no descarta pedir activación de Carta Democrática a Bolivia

En agosto de 2017 los cuatro miembros fundadores del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, suspendieron a Venezuela del mecanismo de integración, al amparo del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, suscripto el 24 de julio de 1998. En él se estableció que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración".

© AFP 2019 / Alejandro Pagni Evo Morales, expresidente de Bolivia (archivo)

Pero tras el golpe de Estado contra Evo Morales del pasado 10 de noviembre no surgió ningún planteo, salvo el que hizo la vicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky, durante el traspaso de mando de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil.

En ese entonces, previo al 10 de diciembre —cuando Mauricio Macri dejó la presidencia argentina— tanto el Brasil de Jair Bolsonaro como el Paraguay de Mario Abdo Benítez, y el propio Macri, habían reconocido rápidamente a la senadora Jeanine Áñez como presidenta del país del altiplano.

"Por suerte se ha permitido que Morales participe como candidato a senador por Cochabamba. Era importante. Hubo un intento de que el MAS no participe y de que Evo no fuera candidato a senador, pero por suerte se sorteó", indicó Laborde.

De haberse concretado alguno de esos dos hechos, hubiera ameritado que, del cual todavía no es miembro pleno, aseveró."Vamos a ver cómo se desarrollan las elecciones. Si son aceptables, digamos, no hará falta la cláusula democrática gane quien gane, pero si nuevamente se distorsiona la voluntad popular hay que aplicar en mi opinión la cláusula de la Carta Democrática", apuntó.

"Ya estoy en contacto con el Tribunal Superior Electoral boliviano para participar en el proceso, que seguramente no va a tener la pureza que uno desearía. Pero se ha resuelto votar y nosotros como observatorio de la democracia del Parlasur debemos garantizar que lo que se vote se respete", enfatizó Laborde.

Región en movimiento

Al asumir la presidencia 2020 del Parlasur, Laborde definió a Latinoamérica como una región en constante movimiento a raíz de los cambios de gobiernos por la vía democrática en los últimos años y por las movilizaciones sociales que se desarrollan desde el año pasado en varios países.

"Por suerte, porque si no estuviera en movimiento quiere decir que las políticas neoliberales se imponen sin que la gente se enfrente. No me preocupa que la gente esté en la calle. Yo diría, al revés, que todo lo que sea expresión popular es muy bueno", apuntó el entrevistado.

"Lo que caracteriza a esta etapa es el hartazgo con las políticas neoliberales. (...) Lo de Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, son expresiones que se enfrentan a ese tipo de medidas", agregó.

Para el presidente del Parlasur hay un riesgo latente de que el espacio democrático se siga reduciendo en la región, al tiempo que surgen líderes y procesos de carácter autoritarios. "Creo que sí, hay un achicamiento de la democracia por un lado y por el otro un crecimiento del factor militar donde ya es muy evidente en Bolivia", apuntó.

En este sentido, alertó por el rol represivo que están teniendo las fuerzas de seguridad incluso por encima de las Fuerzas Armadas que tienen "limitaciones" constitucionales "más grandes" que "la Policía, los Carabineros, la Prefectura o la Gendarmería". "El golpe en Bolivia fue más de la Policía que de las Fuerzas Armadas y acá [por Argentina] a Santiago Maldonado lo mataron esas fuerzas de seguridad", afirmó el entrevistado.

Ámbito de convivencia

Laborde destacó al Parlasur como un espacio democrático a defender, ya que en él conviven tanto los diputados venezolanos del Gobierno como los afines al opositor Juan Guaidó, los bolivianos que responden a Morales y los del Gobierno de facto de ese país, entre otros ejemplos de oposición ideológica extrema.

"El Parlasur tiene esa característica. Seguiremos manteniendo nuestras diferencias políticas, obviamente, pero hay un lugar donde nosotros tenemos que acordar y convivir, llegar a acuerdos", remarcó.

"Debemos pensar en una integración bioceánica. No me parece que en este momento, con una China con la que todos necesitamos tener comercio, lo podamos hacer con un Mercosur mirando solo al Atlántico. Debemos pensar cómo hacemos cruces, de la cordillera, caminos y rutas para que todos podamos tener como alternativa a Oriente", propuso Laborde.