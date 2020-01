"Tres izquierdas están llamadas a liderar el futuro del Estado español y el de Cataluña"

El hito no fue por la designación de Sánchez en sí, sino porque fue posible tras la firma de un acuerdo con Unidas Podemos (UP), la alianza liderada por Pablo Iglesias y compuesta por Podemos, Equo e Izquierda Unida. Este último se trata de un movimiento integrado entre otros por el Partido Comunista.

"Es el primer Gobierno de coalición de izquierda desde la Segunda República", apuntó Díaz en referencia al régimen democrático que tuvo en España desde el 14 de abril de 1931 —en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII— hasta el 1 de abril de 1939 cuando el fin de la Guerra Civil dio paso a la dictadura franquista.

El pacto PSOE y UP incluyó una vicepresidencia a cargo de Iglesias, la encargada de Asuntos Sociales, que a su vez tendrá bajo su mando a cuatro ministerios: Igualdad, Universidades, Trabajo y Consumo. Estos dos últimos quedan en manos de comunistas:, respectivamente.

No habrá complementación partidaria ni en estas carteras ni en las restantes a cargo del PSOE. Por eso algunos analistas hablan de un Gobierno de cohabitación más que de coalición. Le pedimos su opinión sobre este punto a Díaz, director del portal Cuarto Poder.

"Es verdad que se han negado a compartir los ministerios (...) lo cual los hace responsables ante la ciudadanía de lo que pase en cada uno de esos compartimentos. En ese sentido entendemos que viene un primer momento de bonanza, de llevar a cabo todas las políticas sociales que han prometido", apuntó.

Y advirtió que "cuando empiecen las contradicciones veremos una guerra interna como pasa en todos los gobiernos de coalición, para aparecer en las próximas elecciones como el partido que más ha cumplido sus propuestas".

Entre la espada y la pared: la OTAN

Uno de estos puntos de fricción que se anticipan será en torno a la política exterior del flamante Ejecutivo. Y aunque Díaz aclara que "no cabe duda que la voz cantante en política internacional la llevará el PSOE, seguro Unidas Podemos tiene una capacidad de influencia que habrá que ver hasta donde llega".

Todos estos aspectos tienen otro componente político que podría condicionar. Y es el hecho de que tras las elecciones de noviembre y los recientes debates de investidura de Sánchez "hemos visto que la derecha y la ultraderecha están muy fuertes (...) van a intentar con un lenguaje muy bronco que este gobierno no pueda avanzar", afirmó Díaz.

"Ante eso a la izquierda no le queda más que hacer piñas y unirse. En circunstancias más normales quizá entrarían en una disputa partidista para ver quién gobierna mejor, si PSOE o UP. Pero ante una derecha tan potente es probable que tengan que hacer de tripas corazón. Y aquellos que no se tragan, que no se aguantan mucho, van a tener que seguir para adelante", explicó el entrevistado.

Concretamente se pronostican diferencias por ejemplo en torno a la pertenencia de España a la OTAN, el conflicto entre EEUU e Irán, o el posicionamiento con respecto a lo que pasa en Venezuela.

"Efectivamente UP, Podemos y en todo caso el Partido Comunista como integrante e UP, siempre han tenido una visión impugnadora con la OTAN. España no obstante sigue siendo Estado miembro de la OTAN. El PSOE siempre ha sido un partido otanista y ahora ahora hay una pugna en el Gobierno de coalición hacia dónde debe girar la política internacional", manifestó el periodista.

El entrevistado matizó sin embargo estas "disputas" al comentar que "estamos en un momento en el que las relaciones internacionales están en constante cambio. La propia OTAN por Macron ha sido devaluada en la última cumbre ¿no?".

¿Unidos podrán?

© AFP 2019 / Pierre-Philippe Marcou Pablo Iglesias junto a Pedro Sánchez

Pero no solo es histórico este Gobierno por el carácter de coalición, sino por el hecho de que para que Sánchez sea investido fue determinante la abstención de los 13 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Así se habilitó la. La votación de este 7 de enero fue, 165 en contra y 18 abstenciones en un total de 350 escaños.

Para hacerlo ERC obtuvo el compromiso de que funcionará una mesa de diálogo con los movimientos independentistas de Cataluña a los 15 días de formado el Gobierno. El objetivo es buscar una solución negociada al conflicto. Los resultados de este grupo de trabajo serán puestos a consideración de los catalanes mediante referéndum.

"Se sabe cuando empieza pero no cuando acaba. Los independentistas obviamente mostrarán sus posturas de máxima, es decir intentarán conseguir la independencia de Cataluña", mientras que por parte del Gobierno "tratarán de convencer a los catalanes que Cataluña está mejor en España e intentarán hacer las reformas para que se sientan cómodos en el Estado español", apuntó el periodista español.

Esta fórmula de investidura y de solución del conflicto catalán no fue apoyado por todas las agrupaciones soberanistas. Sin embargo, Díaz indicó que "la situación política en Cataluña no es estable. Suponemos que en los próximos meses habrá elecciones (...) y según lo que dicen los sondeos el próximo gobierno estará liderado por ERC".

Atento a esto es que el director de Cuarto Poder concluyó que "estas tres izquierdas" en alusión a PSOE, UP y ERC, "están llamadas a liderar el futuro del Estado español y de Cataluña también".