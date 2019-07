¿Qué dijeron los hackers brasileños que complicaron al ministro Moro?

"No me importa si viene la Policía a mi casa", le dijo el periodista Glenn Greenwald al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego que éste lo amenazara con enviarlo a la cárcel por divulgar la información que puso en jaque tanto al ministro de Justicia y ex juez Sergio Moro como a la operación Lava Jato en su conjunto.