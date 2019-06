"Jorge Glas es torturado permanentemente en la cárcel"

La legisladora integra la bancada opositora Revolución Ciudadana, el movimiento que encabeza el expresidente Rafael Correa, y es una de las firmantes de la carta abierta dirigida al presidente, Lenín Moreno, tras la amenaza de muerte contra Glas.

"Responsabilizamos al presidente Lenín Moreno y a la ministra María Paula Romo por la integridad y la vida del exvicepresidente, quien fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, en Latacunga, por el odio político que caracteriza a este Gobierno", dice la misiva difundida este martes 25.

Un día antes un video filmado por presos en Cotopaxi sacudió el tablero político en Ecuador, ya que amenazaron con asesinar a Glas si el Gobierno no cumplía las promesas hechas para aliviar la situación en la cárcel. Los 52 centros de reclusión están superpoblados, la mayoría en un porcentaje que oscila el 10%.

Pero en un reciente informe, el Poder Ejecutivo reconoció que en 10 de las 52 cárceles que tiene el país la sobrepoblación supera el 100%, en nueve el 50% y en otras nueve el 25%. A esta realidad los presos suman reivindicaciones tales como la lentitud en los procesos, lo cual determina que estén años sin condena.

También cuestionan la falta de oportunidades para la rehabilitación, como también ausencia de agua potable y de alimentación adecuada.

El 14 de junio Moreno se había comprometido a atender estas peticiones, pero transcurridos 10 días sin novedades los privados de libertad aumentaron la presión con la filmación del video.

Sin embargo, la asambleísta García Durán advirtió que si bien la coyuntura puede explicar esta nueva amenaza, no es la primera. "Debemos tener en cuenta que no es la primera amenaza que sufre. Jorge Glas es torturado en la cárcel y yo creo que es necesario decirlo al mundo: es torturado permanentemente en el pabellón donde está detenido", denunció Durán García.

Describió que a ese lugar "le ingresan personas privadas de libertad con la finalidad de que lo estén amenazando durante las 24 horas, se la pasan gritando 'te vamos a matar, estoy aquí porque te voy a cortar la cabeza' y cosas asi".

Y si bien expresó su "preocupación real" por la vida de Glas, aseguró que todo aquel que se oponga al Gobierno sufre represalias. "Nos sentimos en una indefensión terrible, la situación que vivimos en Ecuador es alarmante en todos los niveles", señaló la asambleísta. Puso como ejemplo el hecho de que "los trabajadores que protestan son detenidos y acusados por romper la seguridad del Estado".

García Durán aseguró que dejar a Glas en el mismo centro en el que lo amenazaron públicamente es una demostración más de la persecusión política de la que estaría siendo objeto.

Explicó que lo juzgaron "por una normativa que fue derogada" y que además "no cumplen con del plazo de prisión preventiva, que máximo debe ser de un año. Pero sigue detenido y no hay sentencia firme", aunque no haya "una sola prueba que implique responsabilidad del vicepresidente de la República".

En este mismo sentido mencionó que junto con varios de sus colegas parlamentarios han pedido autorización "para visitarlo como autoridades, pero están negando la solicitud desde hace dos semanas. Tampoco la esposa puede ingresar, ni siquiera un libro".