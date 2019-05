A su manera: hace 30 años en Hungría se iniciaba el fin de la división europea

En 1985 Mijail Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), iniciando una serie de transformaciones políticas que iban a afectar profundamente la relación con los países del Este de Europa.

El académico húngaro-argentino Tomás Varnagy —doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Filosofía- recordó a Sputnik el cambio de la 'Doctrina Brezhnev' a la 'Doctrina Sinatra'.

Se refería a la posición de Leonid Brezhnev, secretario general del PCUS entre 1964 y 1982, en lo que hace a la injerencia de la URSS en los países que integraban el bloque socialista. Para explicar el cambio de la política exterior bajo Gorbachov, su vocero acuñó el término de 'Doctrina Sinatra', recordando la famosa canción My Way (A mi manera), para ejemplificar la nueva política de no intervención.

"Desde ese momento cada país socialista puede hacer el socialismo a su manera. Y esto es lo que pasó en Hungría", sostuvo Varnagi.

Lo ocurrido hace 30 años en Hungría potenció procesos similares en otros países del Pacto de Varsovia y terminó desencadenando el largo éxodo de jóvenes alemanes del Este a través de la frontera austro-húngara que derivó en la caída del Muro de Berlín.

© Sputnik . La caída del Muro de Berlín

Por aquellos años un joven Viktor Orban se encontraba entre los líderes que promovían los cambios en Hungría. En 1998 llegaría por primera vez al cargo de primer ministro, que perdió en 2002 frente a una alianza de comunistas y liberales.

Ocho años después retomaría el control del país, que mantiene hasta el presente, siendo una vez más promotor de cambios desde Hungría para toda Europa. Fue de los primeros líderes del bloque en cuestionar los beneficios de la Unión Europea y en oponerse a las políticas migratorias.

Incluso en 2015 construyó un muro de hierro de 175 kilómetros en la frontera con Serbia que, a diferencia de la 'Cortina de Hierro', busca evitar el ingreso a su territorio. "La antigua Cortina de Hierro se construyó contra nosotros. Esta fue construida por nosotros", justificó el primer ministro.