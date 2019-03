A las mujeres negras, "no nos consideran ni siquiera humanas"

El 21 de marzo de 1960, la Policía de Sudáfrica asesinó a balazos a 69 personas en una manifestación pacífica. Protestaban contra las leyes de pases del apartheid. Seis años después, las Naciones Unidas resolvieron conmemorar cada año, en el aniversario de esa masacre, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

En Latinoamérica, al igual que en la mayor parte del mundo, la discriminación racial más flagrante se da hacia los afrodescendientes, y llega al punto de que en muchos países es común escuchar la afirmación: "Aquí no hay negros". Pero los hay, y son unas 150 millones de personas, cuyos antepasados llegaron como esclavos.

Con el inicio de las gestas libertadoras en el siglo XIX, "la población africana en ese entonces tuvo una participación de rescatar: iba al frente, como carne de cañón", afirmó a Sputnik Nelly Yendi, afrocolombiana radicada en Argentina, integrante del colectivo Afroféminas.

Para combatir por la independencia de sus países, "una de las promesas era la libertad para los africanos, cosa que no se dio".

"Es ahí donde empieza a quedar un rezago, una deuda histórica porque existe ese racismo estructural", sosto Yendi. Y al ser estructural, derrama a todos los aspectos y ámbitos de la vida cotidiana.

Yendi nació en una ciudad de mayoría afro, Buenaventura. A los 14 años se mudó con su familia a Bogotá, donde comenzó a experimentar en carne propia las peores facetas de la discriminación, por ser negra, y por ser mujer. Sensaciones similares revivió cuando llegó a Argentina, donde está radicada cursando una maestría.

"En Buenos Aires por ejemplo existe ese mito de que todos son blancos y de ahí parte ese racismo que en algunos casos manifiestan como inconscientes, empezando por lo estructural de que en Argentina no hay negros, y no solo negros inmigrantes, no hay negros afroargentinos, lo cual es una falacia", señaló.

La relevancia que han tenido los afroargentinos en la historia del país y la que tienen en la actualidad en la lucha por la eliminación del racismo, "es una demostración de que los negros seguimos vivos en cualquier parte del mundo y el Cono Sur no es una excepción. Argentina no es una excepción".

Yendi explicó que, "si bien en el colectivo Afroféminas hablamos de feminismo y hablamos de mujeres, cada mujer tienen su particularidad". Por lo tanto, el concepto "todas somos mujeres" invisibiliza las particularidades: "Es lo que le falta al feminismo hegemónico, el que sale mayoritariamente las calles el 8M y que también está siendo permeado por el racismo".

"El feminismo es un camino para luchar contra el racismo, no podemos hablar solo de feminismo para mujeres homogéneas. En cuanto esta realidad empiece a ser reconocida, nos sentiremos representadas", sostuvo.

"El feminismo negro habla del hecho de ser mujer y de ser negra, que ni siquiera empezamos a combatir con el machismo, empezamos a combatir con el hecho de que no somos seres humanos, nos deshumanizan, esa es la palabra para hablar de una mujer negra, tenemos que partir del hecho de que nos consideran ni siquiera humanas ".

"Nos asiste el deber de fortalecer nuestra ancestría, de reivindicar nuestros derechos, de reconocer los aportes de nuestros ancestros y que la lucha no descansa hasta que todos salgamos de esa invisibilización y de esa negación histórica en la que nos encontramos, así que hay un camino, que es luchar", concluyó.